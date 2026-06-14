"מי שלא היה ב'המקום' ולא מכיר את האווירה - לא יבין לעולם", מצהירה שי, מהלומדות הוותיקות ב'המקום' שעדין מתקשה להסביר לחברותיה מדוע היא מגיעה ל'המקום' בשני ערבים קבועים בשבוע.

קשה לתאר את החוויה של 'המקום' בלי להגיע אליו פיזית. כדי להבין בכל זאת איך מרגישה החוויה הייחודית של הצעירים התל אביבים שבוחרים להעביר את הערב דווקא שם, במקום בבר - צריך להטות אוזן ולהקשיב לעומק הסיפורים המרגשים.

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להתאהב באנשים עם לב פתוח

אבי, למשל, גדל במשפחה בה נהגו לערוך מדי שישי קידוש ואחר כך לפתוח טלוויזיה או לנסוע לטיול. בצבא, אבי הכיר דתיים. אחרי שהשתחרר מקבע התחיל להתעניין יותר ביהדות. "הטרידה אותי העובדה שבכל מה שקשור ליהדות הייתי בור מוחלט. אני לא מדבר על קיום מצוות, אלא על ידיעה בסיסית בנוגע למי אני ומה השורשים של העם אליו אני שייך", הוא אומר.

המקום צילום: באדיבות 'המקום'

"כשהתחלתי את הלימודים ב'בינתחומי' נתקלתי בפרסום לתוכנית הסטודנטים ב'המקום'. באתי לרחרח מחומש בציניות ואגרופים קמוצים כדי להחטיף לראשון שינסה להחזיר אותי בתשובה. תוך רבע שעה קלטתי את האווירה ואת האיכות של האנשים והתאהבתי. נקשרתי לאנשים, לצורת הלימוד, לפתיחות ולאווירה. כיום יש לי גם חברותא שבועית שיזמתי באופן עצמאי עם מישהו ששירת איתי בצבא. אני האדם הכי רציונאלי בעולם, אבל כשמדברים יהדות, הרגשי והשכלי מתערבבים אצלי ויוצרים מציאות שאני לא יכול ולא רוצה להיפרד ממנה לרגע. אני שם לב כמה האופי שלי השתנה בשנים האחרונות. הייתי טיפוס מאוד אימפולסיבי. הלימוד מיתן אותי. כל היחס שלי לסוגיות כמו קבלה, נתינה, סבלנות וזוגיות השתנה מהקצה לקצה".

השומרון ותל אביב יושבים לחברותא

את שירה וליאור אפשר למצוא פעם בשבוע, יושבות על הספות ב'המקום' סביב ספר 'מסילת ישרים'.

"זו מתנה גדולה" אומרת ליאור, מהנדסת שגדלה במרכז תל אביב "אנחנו לומדות את מה שמעניין את שתינו, וזה פשוט זורם, כיף ונעים. זה משהו שאני מרגישה שאני כ"כ צמאה לו וצריכה אותו".

המקום צילום: באדיבות 'המקום'

שירה, שמגיעה פעם בשבוע מהשומרון ל'המקום', מספרת על מה זה בשבילה החברותא הזו : "זו חברות. של עומק הנשמה. כל מפגש כזה מאיר עוד מקום בתוכי, והחברות רק הולכת ומתעמקת ונהיית באמת יותר פנימית ועמוקה. היופי הוא שבמימד החיצוני אנחנו כל כך שונות, אבל בעומק - יש פה משהו אחד ששייך לשתינו, וכשנוגעים בו - כל הצדדים גדלים. יש משהו מדהים בללמוד תורה עם מישהי שמגיעה לזה בלי שיפוטיות או הנחות יסוד כלפי התורה. אי אפשר לזייף, הכל צריך להיות מאד אמיתי, כנה ועמוק".

"מה שמדהים זה שכל מפגש כזה פשוט מדוייק ברמות למה שאני עוברת במהלך השבוע. יש פה תשובות שלא ידעתי שקיימות, ואני מרגישה שהיהדות פה פשוט מחוברת לחיים שלי ביומיום, וסוג של "מנשימה" אותם במשמעות ועומק. המפגש הזה הוא לא סתם חברות, הוא נוגע במקומות שלא הכרתי בי לפני כן".

למצוא בית ביהדות, להרפות ופשוט להיות

"תל אביב היא עיר מאוד קשוחה ותובענית", אומרת מאיה, אמנית ויוצרת. "בחוץ אני כל הזמן במרדף אינסופי אחרי הצלחה, מעמד, השוואות והצורך להוכיח את עצמי לאחרים. זה מתיש ובעיקר מטשטש את מי שאני באמת. אנשים חושבים שהם מכירים אותי, אבל מה שהם נחשפים לו רוב הזמן זו תדמית. כשאני מגיעה לכאן אני פתאום יכולה להרפות. פשוט להיות. אני יכולה לכמה שעות להסיר את מסיכת ההצלחה. אני טיפוס חוקר מטבעי", היא ממשיכה, "טיילתי במזרח ולמדתי המון שיטות רוחניות. היום אני מבינה שרק פה בבית מצאתי תשובות מניחות את הדעת. הגעתי בגלל שיטת ימימה, אבל על הדרך התחלתי להיכנס לשיעורים נוספים. נחשפתי בבת אחת לידע ושפע שלא הכרתי. ההיסטוריה התחילה לגעת בי וזה מרגש כל פעם מחדש; להיווכח איך הדברים הללו מלפני אלפי שנים רלוונטיים אלי כאן עכשיו. הלימוד פה מעניק לי בטחון. מבחינה חברתית נוצרה כאן נקודת מפגש בין דתיים לחילוניים שיש בה משהו מאוד טבעי. כיום 'המקום' הוא הבית שלי".

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שי, חברתה של מאיה מגיעה ל'המקום' שני ערבים בשבוע. "הלוואי ויכולתי יותר", היא אומרת. "יש פה אוירה שאני לא יכולה למצוא כמוה בשום מקום אחר. גיליתי שפה לא משנה מי אתה, תמיד יקבלו אותך. אני מקבלת פה כוח כדי להתמודד ביום יום כי הלימוד פה הוא לא רק אינטלקטואלי, הוא מדבר אל הנשמה שלי, מחיה אותה. מה שבטוח שכבן אדם הפכתי לאדם מעניין ועמוק יותר. יש לי היום שיחות וקשרים שלא היו לי כמותם לפני כן".

"זה המקום הראשון בו יכולתי להיפגש עם היהדות בלי להיבהל", מסכמת בקצרה אור, סטודנטית בשלהי שנות העשרים לחייה "זכיתי לגלות שהיהדות שונה מאד מכל מה שחשבתי על דתיים ומכל מה שמוצג בתקשורת".

הרב אריאל דורפמן, רב 'המקום', מוסיף : "אנחנו זוכים לפגוש כאן אלפים רבים של תל אביבים שרוצים להכיר את היהדות, את היופי שלה, עד כמה היא נוגעת, מחברת, עמוקה ונותנת משמעות לחיים. אנחנו לומדים יחד תורה - מאירה, נותנת כוחות, מלאה בתקווה, מחוברת למציאות".

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