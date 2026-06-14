הטיפול בשריפה בבת עין דוברות כבאות והצלה יו"ש צוותי כיבוי מתחנה אזורית יהודה פועלים הערב (ראשון) בשריפה שהתפתחה בשטח פתוח והתפשטה למבני מגורים וכלי רכב ביישוב בת עין. בשל טופוגרפיה מורכבת והחשש ללכודים, הכוחות מוגברים ומחולקים למספר גזרות עבודה במקביל, במטרה לעצור את התפשטות האש ולהגן על הבתים הסמוכים. מעל עשרה צוותי כיבוי פועלים בשטח בסיוע תחנות שכנות ומתנדבים. בצוותים נערכת עבודה נרחבת לכיבוי מבנים יבילים שאליהם פשטה האש, לצד סריקות לאיתור לכודים פוטנציאליים ומניעת התפשטות הלהבות למבנים נוספים. בנוסף, הכוחות ממשיכים לפעול באינטנסיביות לבלימת השריפה בשטח הפתוח הסמוך ליישוב. טפסר משנה תמיר ארז, מפקד תחנה אזורית יהודה, מסר: "לוחמי האש והמתנדבים פועלים בשריפה מורכבת ובתנאי טופוגרפיה קשים במספר זירות במקביל, במטרה להציל חיים ולבלום את קו האש מהמשך התפשטות לעבר בתי היישוב".

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