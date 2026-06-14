בשבועות האחרונים מתנהל בירושלים דיון מורכב סביב היקף חופש הפעולה של ישראל בלבנון, לאור ההבנות הנרחבות שמתגבשות בין וושינגטון לטהרן.

גורמים ביטחוניים מבהירים כי כל מגבלה על מרחב התמרון של צה"ל תיתפס כבעלת השלכות ביטחוניות ופוליטיות משמעותיות.

ב"מעריב" דווח מפי שני גורמים ישראליים, כי בשיחות האחרונות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו העלה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את סוגיית הנוכחות הישראלית בלבנון ובחרמון הסורי. בין האפשרויות שהועלו נמצאת נסיגה מכל חמש הנקודות שבהן מחזיק צה"ל בדרום לבנון, לצד יציאה מהחרמון הסורי.

הצעדים הללו נידונו במסגרת הבנות רחבות יותר, שכוללות הפסקת אש מוחלטת והפסקת פעילות צבאית התקפית באזור.

בירושלים מתמקדים כעת בהערכת ההשפעה של צעדים כאלה על האיום הביטחוני והשלכותיהם הפוליטיות והאסטרטגיות, תוך שמירה על חופש הפעולה של צה"ל בגזרות השונות.

גורמים ישראליים מציינים כי השיח הנוכחי נוגע לא רק לביטחון הצפון, אלא גם למעמד המדיני של ישראל במגעים אזוריים ולהערכת האיזון בין שמירה על הביטחון לבין התקדמות הדיפלומטית מול איראן.