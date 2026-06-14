המכון המדעי טכנולוגי להלכה אישר לראשונה שלט שבת אוניברסלי למזגנים - פתרון הלכתי לבעיה שהטרידה פוסקים שנים: כיצד להשתמש במזגן בשבת כשהטכנולוגיה המודרנית הפכה אותו לרגיש להשפעת האדם.

הבעיה ההלכתית נובעת ממזגנים חדישים הצוידו בחיישנים ותרמוסטט דיגיטלי - המגיבים באופן ישיר ומיידי לנוכחות אנשים בחדר, לפתיחת חלונות ולשינויי טמפרטורה.

כל אלה מהווים פעולה של האדם המשפיעה על פעולת המכשיר בשבת - ועוררו חששות הלכתיים שלא ניתן היה לפתרם בקלות.

הפתרון שאישר ראש המכון הרב אברהם משה הלפרין בשיתוף חברת אלקטרה מנטרל לחלוטין מערכות אלו ומעביר את המזגן למצב שבת פיזי, שבו פעולות האדם אינן משפיעות עוד על פעולתו.

רבני המכון הדגישו כי אין מדובר בשעון שבת רגיל - שלטי תזמון פשוטים אינם מנטרלים את החיישנים, והמזגן ממשיך לפעול תחת השפעת האדם. ההבדל בין השניים הוא ההבדל בין פתרון חלקי לפתרון מלא.

הפיתוח נמשך למעלה משנה ועבר סדרת בדיקות קפדניות במעבדות המכון, לרבות מצבי קיצון דיגיטליים שונים. האישור ניתן רק לאחר שהמוצר עמד בכל הדרישות ההלכתיות שהציב המכון.

החידוש המעשי: בניגוד לפתרונות קודמים שדרשו רכישת מזגן עם התקן שבת מובנה - השלט החדש מאפשר להעביר כל מזגן קיים למצב שבת.