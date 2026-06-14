מאות תושבי אשדוד יצאו בסוף השבוע האחרון לרחובות להצטרף לתהלוכת הכנסת ספר תורה מיוחדת במינה: עשרות יתומים מארגון "הבן יקיר" של חסידות גור כתבו במו ידיהם ספר תורה לעילוי נשמת הוריהם שנפטרו, ובסיומו של יום מרגש הוכנס הספר לבית היתומים באשדוד.

הייחוד שהעניק לאירוע את אופיו המרגש היה ה"עץ חיים" - עמודי העץ של ספר התורה, שעליהם נחרטו שמותיהם של כל הורי ילדי הארגון שהלכו לעולמם.

מסע כתיבת האותיות החל שבועות קודם לכן, כשהנערים לוו אל בתיהם של גדולי הדור ברחבי הארץ לכתיבת אות בספר.

מעמד סיום כתיבת האותיות נערך בביתו של הרב שלמה צבי אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, שגם חיבק את הילדים אחד אחד לאורך כל האירוע.

בין הנוכחים: האדמו"ר מפיטסבורג, האדמו"ר משומרי אמונים, ח"כ יצחק גולדקנופף וראש עיריית בני ברק חנוך זייברט.

משם יצאה תהלוכה ברחובות אשדוד, אשר משכה אחריה אלפי תושבים. בבית היתומים נפתחו מחדש מעגלי ריקודים, ולאחר הטמנת הספר בארון הקודש עברו המשתתפים לסעודת מצווה באולמי סמינר גור בעיר - שנמשכה עד לשעה ארבע לפנות בוקר.

בסעודה דיבר הרב ישראל מאיר לאו, שסיפר על ילדותו שלו כיתום, ולצידו נשאו דברים הרב שלמה צבי אלתר והרב מנחם מנדל פומרנץ. על הבמה המוזיקלית עלו זמרי חסידות מהשורה הראשונה, בליווי תזמורת ומקהלה.