על פי סקרים ראשונים לאחר סגירת הקלפיות, תושבי שוויץ לא מעוניינים לעצור את ההגירה למדינה ולהגביל את גודל האוכלוסייה.

ספירת הקולות עדיין לא הסתיימה, אך לפי סקרים שפורסמו ביום ראשון בערב, לפחות 55 אחוזים מתושבי שוויץ הצביעו נגד ההצעה.

הצעת החוק להגביל את גודל האוכלוסייה בשוויץ הוגשה על ידי מפלגת הימין השוויצרית "מפלגת העם" שטענה כי עצירת ההגירה לשוויץ תוביל לירידה ביוקר המחיה, וכן להקלת הלחץ על מערכות הדיור, התחבורה, הרפואה ועוד. אוכלוסיית שוויץ גדלה במהירות בשנים האחרונות. בשנת 2002 עמדה אוכלוסיית המדינה על 7.3 מיליון בני אדם, לעומת 9.1 מיליון כעת. 28 אחוזים מתושבי שוויץ לא נולדו במדינה.

על פי ההערכות, חלק מתושבי שוויץ הצביעו נגד ההצעה מחשש לאבד עובדים נחוצים במערכות הבריאות, התיירות, התחבורה ועוד.

על פי הצעת החוק, במידה ואוכלוסיית שוויץ תגיע ל-10 מיליון בני אדם, הממשלה המקומית תהיה מחויבת להתנתק ממערכת המעבר החופשי בין מדינות האיחוד האירופי. רבים מהמצביעים בשמאל העם חששו לאבד את הגישה של שוויץ לשוק האירופי, במידה והצעת החוק תעבור. גם על איחוד משפחות, אישורי שהייה ומקלט, היו מוטלות מגבלות נוקשות. מערכת "הדמוקרטיה הישירה" של שוויץ מאפשרת לקיים משאל עם על כל הצעה הזוכה ל-100 אלף חתימות של אזרחים מקומיים.