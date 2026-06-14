טרור אבנים, אילוסטרציה צילום: Dima Vazinovich/Flash90

תשעה ישראלים נפצעו במהלך היום (ראשון) באירועי טרור אבבנים בשטחי יהודה ושומרון. בשעות הבוקר סמוך ליישוב ישועת ישראל צפונית לעין יברוד, יידו מחבלים אבנים לעבר ישראלי, שנפצע באורח קל ופונה באופן עצמאי לבית החולים שערי צדק. בשעות אחר הצהריים, רועה צאן בחוות אלחי, סמוך לסבסטיה, הותקף באמצעות לום. הרועה נפצע באורח קל וסבל ממכות יבשות. בשעות הערב יידו ערבים אבנים מרכב חולף לעבר רכב ישראלי שנסע מחומש לכיוון שבי שומרון. כתוצאה מהפגיעה, הרכב איבד שליטה והתהפך. ארבעת נוסעי הרכב נפצעו באורח קל, שניים פונו לקבלת טיפול רפואי ושניים נוספים טופלו בשטח. כשעה לאחר מכן יידו ערבים אבנים לעבר מבקרים במעיין מדרום לדיר אבו משעל שבמערב בנימין. שלושה נפגעים נוספים באורח קל פונו לבדיקות רפואיות.