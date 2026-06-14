שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, שלח מכתב חריף לשרת החוץ של בריטניה בעקבות החלטת ממשלת לונדון להטיל סנקציות כלכליות על שבעה ארגונים ישראליים, בהם ארגון "ארצנו" ואיגוד החוות.

במכתבו הביע שיקלי מחאה נחרצת על הצעד, אותו הגדיר כחד-צדדי וחסר תקדים, המוטל ללא תיאום מוקדם עם ממשלת ישראל וללא מתן הזדמנות לארגונים המושפעים להשיב לטענות נגדם.

שיקלי הדגיש כי מדובר ב"פגיעה חמורה בריבונותה של ישראל ובהתערבות פסולה בענייניה הפנימיים באמצעות כלים כלכליים ופוליטיים".

לדברי השר, הסנקציות אינן פוגעות בגופים פרטיים בלבד, אלא מותחות ביקורת על מוסדות המדינה ומערערות את סמכותה של המסגרת המשפטית והרגולטורית.

השר דרש להקפיא לאלתר את הסנקציות, לחזור מהמהלך ולפתוח בדיאלוג ישיר עם ממשלת ישראל בטרם נקיטת צעדים בעלי השלכות מדיניות ומשפטיות. לדבריו, ההחלטה הבריטית שולחת מסר מוטעה ומתגמלת קמפיינים פוליטיים נגד אזרחים וארגונים ישראליים הפועלים כחוק.

שיקלי הדגיש כי בריטניה החליפה את שיקול הדעת של הרשויות המוסמכות בישראל בשיקולה שלה, והדבר מהווה התערבות בעניינים השייכים באופן בלעדי לסמכות השיפוט הריבונית והפנימית של המדינה. ההחלטה מעוררת דאגה רבה בנוגע להשפעתה על הארגונים ועל המסגרת המשפטית בישראל.