בדרך לזכיה נוספת? הפעם האחרונה בה הביסה נבחרת גרמניה בכדורגל יריבה בתוצאה 1:7 במשחק אחד, הייתה במונדיאל 2014, אז הדהימה את העולם כולו עם תצוגת תכלית מול הנבחרת המארחת ומי שתמיד נחשבת לפייבוריטית לזכיה בגביע העולם בכדורגל, בתור אחת שנחשבת למדינת הכדורגל - ברזיל.

היה זה במעמד חצי הגמר אז נבחרת גרמניה התפוצצה על הבריזלאים עם ערב היסטורי ובלתי נשכח.

הערב (ראשון) נבחרת גרמניה עשתה זאת שוב, כשהפעם היריבה שממול הייתה נבחרת קטנה מהמדינה הקטנה ביותר אי פעם שהעפילה לגביע העולם בכדורגל - נבחרת קורסאו.

הגרמנים עלו ליתרון קליל כבר בדקות הראשונות של המשחק, אך היריבה הצליחה להפתיע עם שער היסטורי בטורניר הגדול הראשון שלה אי פעם.

לצערה של המדינה בה מתגוררים 156,000 אנשים בלבד, זה לא החזיק מעמד לאורך הערב כולו, כאשר הגרמנים רק נכנסו לקצב ולא הביטו עוד לאחור.

זה נגמר עם 1:7 מהדהד, כזה שמצדיק את הציפיות הגבוהות מגרמניה ועל הדרך גם מכניס אותם לספרי ההיסטוריה כשזו הופכת לכובשת הגדולה בתולדות הגביע העולמי עם 239 שערים - אחד יותר מאותה ברזיל הגדולה. זה ייגמר שוב בזכיה?