חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, אומר כי לאחר הבחירות מפלגתו תבחן את התמונה הפוליטית המלאה לפני שתחליט על צעדיה.

בראיון לערוץ הטלוויזיה "הלא" אמר עבאס כי "אם יסתבר לרע"מ שהממשלה הבאה תהיה "גרועה פחות" מממשלת נתניהו-סמוטריץ'-בן גביר, אזי רע"מ תיתן לה הזדמנות".

לאחר הקמת הממשלה הבאה אמר עבאס כי "מפלגתו תבחן את תפקודה של הממשלה מזווית הראייה של האינטרס של החברה הערבית, ואם התוצאה תהיה חיובית, רע"מ תמשיך לתמוך בה".

לדבריו, "העיקרון המנחה את רע"מ במדיניותה הפוליטית הוא האינטרס של החברה הערבית ושל התנועה האיסלאמית".

עוד אמר עבאס כי לצד נכונותה של רע"מ להצטרף לקואליציה של 'ממשלת שינוי', הוא היה "מעוניין לראות את המפלגות תע"ל וחד"ש משמשות רשת ביטחון עבור הממשלה הבאה שתחליף את ממשלת נתניהו".