רונן צור, מייסד תנועת "מכונת הניצחון", הכריז הערב (ראשון) על התמודדותו בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים" לקראת הבחירות הקרובות.

ההכרזה התקיימה במעמד פעילי התנועה. צור הציב חזון ברור לרשימה ממוקדת כוח ולוחמים בלבד - ללא דמויות שוליים, חשודים בשחיתות או בעלי "אג’נדות קיצוניות".

צור, בן 56, המנהל חברת ייעוץ אסטרטגי, הדגיש כי הבחירות הקרובות "אינן עניין של רטוריקה או פוליטיקה רכה, אלא של הכרה בכוח, אנרגיה ומחוייבות למדינה". בין השאר, הוא אמר כי יש היתכנות לכך שרשימת הדמוקרטים תכלול לפחות 17 מנדטים ושיאיר גולן ימונה לשר הביטחון.

הכנסת אינה זרה לצור והוא כיהן כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה בכנסת ה-16, לצד ניהול מספר תנועות ומיזמים ציבוריים, ובהם מטה משפחות החטופים והנעדרים, אותו הקים לאחר מתקפת 7 באוקטובר ופרש ממנו בפברואר 2024.

לאורך השנים, צור התאפיין בביקורת נוקבת על מדיניות הממשלה וראש הממשלה בנימין נתניהו.