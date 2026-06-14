עיריית אריאל הגישה עתירה מנהלית בדרישה להשלים את הליך בחירת רב העיר, לאחר חודשים ארוכים של עיכובים למרות שהעירייה עמדה בכלל הדרישות וההליכים שנקבעו.

העתירה הוגשה נגד משרד הפנים והממונה על מחוז יהודה ושומרון, לאחר שלטענת העירייה מועצת העיר בחרה את נציגי הציבור לוועדת הבחירות כבר לפני מספר חודשים, וכל ההבהרות והמסמכים שהתבקשו הועברו לגורמי המדינה. חרף זאת, טרם התקבלה החלטה שתאפשר את המשך ההליך.

בעתירה מבקשת העירייה מבית המשפט להורות על קידום הליך בחירת רב העיר ללא עיכובים נוספים ומדגישה כי מדובר בסוגיה ציבורית הנוגעת לעשרות אלפי תושבים, וכי עיר מרכזית ומובילה כאריאל זכאית לקבל את כלל השירותים והמוסדות הציבוריים והדתיים המגיעים לה, כפי שנהוג בערים אחרות ברחבי המדינה.

ראש העיר אריאל, יאיר שטבון, מסר: "אריאל היא בירת השומרון, מרכז אזורי משגשג המשרת עשרות אלפי תושבים מכל רחבי האזור, עיר של אקדמיה, תעשייה, תרבות וקהילה. עיר מובילה בישראל ראויה לקבל את כלל המוסדות והשירותים הציבוריים המגיעים לה, ובהם גם רב עיר נבחר.

במשך חודשים ארוכים פעלנו באחריות, בשיתוף פעולה מלא ובהתאם לכל דרישה שהוצגה בפנינו. פנייתנו לבית המשפט נועדה לאפשר את השלמת ההליך ולהביא להכרעה לאחר תקופה ממושכת של עיכובים. אנו מצפים כי ההליך יושלם במהרה, לטובת רווחתם של כלל תושבות ותושבי העיר".