תגלית ארכיאולוגית יוצאת דופן נחשפה סמוך לבנימינה, כאשר שני פסלי שיש בני כ-1,700 שנה, המתארים דמויות היסטוריות מהעולם היווני-רומי, התגלו בתוך בור איסוף יין של גת מהתקופה הרומית-ביזנטית.



החפירה מנוהלת על ידי רשות העתיקות במסגרת פרויקט להכפלת מסילת החוף שמובילים משרד התחבורה ורכבת ישראל.

על אחד הפסלים השתמרה כתובת ביוונית הנושאת את השם "ליקורגוס". לדברי החוקרים, ייתכן שמדובר בליקורגוס, מייסד ספרטה, או בליקורגוס מאתונה, מדינאי ונואם מן המאה הרביעית לפני הספירה, אך המחקר בנושא עדיין בראשיתו.

"הפסלים מתוארכים לתקופה הרומית, ובאופן מעניין, הם לא התגלו באתרם; הם נמצאו כשהם מונחים באופן מסודר עם פניהם כלפי מטה, בתוך בור לאיסוף יין של גת מהתקופה הרומית-ביזנטית", אמרו מנהלי החפירה אלירן אורן ואבישג רייס. לדבריהם, לא ידוע בשלב זה מדוע הוטמנו הפסלים במקום, וייתכן שהוסתרו כדי לשמור עליהם.

הארכיאולוגים עם הפסלים שנתגלו בבנימינה צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

מיכאל סורוצקין, ארכיאולוג רשות העתיקות, סיפר כי במהלך החפירה הבחינו העובדים בממצא חריג שבצבץ מן הקרקע. "הייתה תחושה שאנחנו עומדים לגלות משהו שלא אמור להימצא שם. פתאום באמת ראינו שלא מדובר בחרס - אלא בשיש. ואז, לאט־לאט, נחשפו שני הפסלים. אני עדיין מתקשה למצוא את המילים. פשוט מדהים", אמר.

לדברי ד"ר פטר גנדלמן, מומחה אזור קיסריה ברשות העתיקות, מדובר בממצא המצטרף לשורת פורטרטים של דמויות היסטוריות שהתגלו בעבר באזור. לדבריו, הפסלים מסוג זה הוצגו בתקופה הרומית במבני ציבור ובבתי האליטה, וייתכן כי עיטרו וילה מפוארת בקרבת מקום.

שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, התייחס אף הוא לתגלית ומסר: "החשיפה הזו היא מסוג התגליות שממחישות לציבור את כוחה של הארכיאולוגיה: רגע אחד עובדים על פרויקט תשתית מודרני, וברגע הבא נפתח חלון אל חייהם ועולמם התרבותי של מי שחיו כאן לפני מאות רבות של שנים. תפקידה של מדינת ישראל הוא לשמור על הממצאים האלה, לחקור אותם ולהפוך אותם לנגישים לציבור - כדי שכל אחד יוכל לפגוש ולהתרשם מקרוב מהעבר העשיר של הארץ".

הפסלים יעברו כעת תהליך ניקוי, שימור ומחקר נוסף, שבמסגרתו ינסו החוקרים לזהות בוודאות את הדמויות המתוארות בהם ואת ההקשר המדויק שבו הוצבו בעת העתיקה. הם יוצגו לראשונה לציבור בכנס הארכיאולוגי "במרכז VII" שייערך ב-18 ביוני 2026 במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, ובהמשך יוצגו לקהל הרחב במהלך חודשי הקיץ.