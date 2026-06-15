טורניר המונדיאל הנוכחי אשר נפתח רק ביום חמישי האחרון, מספק סיפורים מרתקים ומגוונים ברחבי העולם, מעבר למתרחש על כרי דשא עצמם.

המונדיאל הנוכחי הוא הגדול בהיסטוריה המשתרע על פני שלוש ארצות שונות ומשתתפות בו 48 נבחרות המספקות מפגש מרתק בין תרבויות שונות.

בארצות הברית, אחת המדינות המארחות של משחקי הטורניר, תשומת הלב של אוהדי הספורט התרכזה בכלל בגמר ה-NBA. בסדרת הגמר זכתה קבוצת ניו יורק ניקס באליפות ראשונה מזה 53 שנים, כאשר למשחקי סדרת הגמר הגיעו כצופים דמויות בולטות ובהן דונלד טראמפ, השחקן טימות'י שאלאמה והנסיך הבריטי הארי.

גם הניצחון המרשים בתוצאה 4-1 של האמריקאים על נבחרת פרגוואי לא עזר לנבחרת המקומית להשיג כותרות שוות לכדורסל. ייתכן שעכשיו עם סיום סדרת הגמר בNBA יזכה טורניר הספורט הפופולארי בעולם לקצת יותר תשומת לב מהאוהדים המקומיים.

בתוך כך, משחקה הראשון של נבחרת יפן הסתיים אמש בתוצאת תיקו נגד נבחרת הולנד. את ההצגה במשחק גנבו דווקא האוהדים היפנים, אשר כמיטב המסורת והתרבות היפנית נשארו ביציעים דקות ארוכות לאחר שריקת הסיום.

האוהדים עזרו לצוות הניקיון של האולם לנקות לחלוטין את היציעים שבהם ישבו. כאשר אחד מהאוהדים היפנים נשאל מדוע הם עושים זאת הוא ענה: "משום שאנחנו מכבדים הכל".

נבחרת קורסאו עשתה היסטוריה בטורניר הנוכחי כנבחרת מהמדינה הקטנה ביותר שאי פעם השתתפה במשחקי המונדיאל. קורסאו היא מדינה המורכבת מכמה איים בים הקאריבי שבה גרים 155 אלף תושבים בלבד, מספר הדומה לגודל האוכלוסייה בעיר רחובות.

הנבחרת רשמה הישג היסטורי נוסף כאשר הצליחה לכבוש שער מול נבחרת גרמניה החזקה, על אף שהמשחק עצמו הסתיים בתוצאה המסחררת 7-1 לטובת הגרמנים.

אל תוך משחקי הטורניר השתרבבה גם פוליטיקה בינלאומית, סביב משחקיה של נבחרת איראן. גולים איראנים המתגוררים בלוס אנג'לס הגיעו להפגין נגד הנבחרת הלאומית, כשהם מצוידים בדגלי ישראל, דגלי ארצות הברית ודגלי משטר השאה.

המפגינים האשימו את שחקני הנבחרת בזיקה ותמיכה במשטר הנוכחי בטהרן וצעקו לעברם "תתביישו", בזמן שהמשטרה המקומית הוזעקה למקום כדי לשמור על הסדר.