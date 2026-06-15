המרדף בפזורה הסתיים בתאונה ומעצר צילום: דוברות המשטרה

כתב אישום חמור הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע נגד צעיר בן 19 משבט אבו קרינאת, לאחר שעל פי החשד נמלט מלוחם יחידת יואב של מחוז הדרום תוך נהיגה פרועה ומסוכנת בכביש 25.

האירוע החל במהלך פעילות אכיפה יזומה של לוחמי יחידת יואב במחוז דרום, כאשר אחד הלוחמים ניסה לעכב את רכבו של החשוד לבדיקה שגרתית. הנהג סירב להישמע להוראות השוטר, והחל להימלט מהמקום תוך נהיגה פרועה ומסוכנת.

במהלך ניסיון ההימלטות נהג החשוד בשולי הדרך תוך עקיפת כלי רכב, חצה קו הפרדה רצוף כפול ועבר בצמתים באור אדום, תוך שהוא גורם לכלי רכב אחרים לסטות מנתיבם ולבלום.

לוחם יחידת יואב, שהיה רכוב על אופנוע משטרתי, דלק אחר הרכב החשוד במטרה לעצרו. במהלך המרדף פנה הנהג לעבר אזור הפזורה הבדואית, שם איבד שליטה על כלי הרכב, פגע באי תנועה ונעצר.

בעת מעצרו על ידי השוטרים החשוד התפרע והתנגד באופן אקטיבי לפעולת השוטרים, ובסיום הועבר לתחנת המשטרה בדימונה.

מפקד יחידת יואב, ניצב-משנה יורי מוזובובסקי, אמר כי "המאבק בנהגים עבריינים המסכנים את חיי הציבור הוא משימה מרכזית עבור לוחמי יחידת יואב. מי שבוחר לנהוג ללא רישיון, להתעלם מהוראות שוטרים ולבצע עבירות תנועה חמורות תוך סיכון משתמשי הדרך, ייתקל בפעילות נחושה ובלתי מתפשרת של כוחותינו".

הוא הוסיף: "נמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לשמור על ביטחון הציבור ולהרחיק מהכביש נהגים המסכנים חיים".