צרפת חסמה ביתנים ישראליים משרד הביטחון

הנהלת תערוכת יורוסטורי בצרפת חסמה הלילה (שני) באמצעות לוחות עץ את הביתנים של התעשיות הביטחוניות הישראליות המשתתפות בתערוכה.

המהלך בוצע למרות שהתעשיות הישראליות עמדו בדרישות שהציבה ממשלת צרפת והציגו בתערוכה אמצעי לחימה בעלי אופי הגנתי בלבד.

במשרד הביטחון מתחו ביקורת חריפה על ההחלטה והגדירו אותה כמהלך מכוון נגד ישראל. בהודעה שפרסם המשרד נמסר כי מדובר ב"צעד ציני, לא שוויוני ולא מפתיע".

לדברי משרד הביטחון, מטרת המהלך היא להדיר את התעשיות הישראליות מאחת התערוכות הביטחוניות המרכזיות בעולם, חרף הישגיהן המבצעיים והטכנולוגיים.

במשרד הוסיפו כי "מדובר בצעד שנועד להדיר מתערוכה בינלאומית את הטכנולוגיה הישראלית, שאיכותה מוכחת מדי יום ברחבי המזרח התיכון".

עוד נמסר כי ישראל תמשיך לקדם את הייצוא הביטחוני שלה ברחבי העולם חרף המגבלות והצעדים המופנים נגדה.

"משרד הביטחון ימשיך לקדם את הייצוא הביטחוני הישראלי בעולם לשיאים חדשים, למרות הניסיונות הצרפתיים להסתיר מהעולם את העליונות הטכנולוגית הישראלית", נמסר.