השגריר חיפש ממצאים מול המשכן דוברות

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הגיע לסיור עבודה מיוחד באתר שילה הקדומה שבבנימין והצטרף לפעילות הארכיאולוגית במקום.

האקבי, שביקר באזור פעמים רבות מאז כניסתו לתפקיד, ירד אל שטח החפירות הסמוך למקום שבו עמד המשכן וסייע לארכיאולוגים בחיפוש אחר ממצאים.

ימים ספורים קודם לכן נחשפו באותו שטח שלושה כדים בני אלפי שנים ששימשו בעת העתיקה לאחסון יין, שמן ותוצרת חקלאית.

בביקורו הקודם באזור לפני מספר חודשים, נכדיו של האקבי שסיירו במערת מסתור בבנימין מצאו מטבעות מתקופת מרד בר כוכבא. כעת השגריר לקח בעצמו חלק בחשיפת הממצאים במקום.

במהלך הסיור הוצגו לשגריר הממצאים החדשים שהועברו למחקר ושחזור במעבדה המקומית. ד"ר סקוט סטריפלינג, ראש משלחת החפירות בשילה הקדומה, הסביר כי החוקרים הצליחו לזהות את תכולת הכדים העתיקים.

"הבאנו את הכלים מהשטח, שטפנו אותם וניתחנו את השרידים וכעת אנחנו יודעים בדיוק מה הם הכילו", הסביר ד"ר סטריפלינג. "באחד הכדים מצאנו 500 זיתים, בשני עדשים ובשלישי חיטה. זוהי עדות מוחשית לתזונה היומיומית בעולם המקראי".

בהתייחסו לשברי החרסים שנמצאו באתר, אמר האקבי: "אמנם זה אולי נראה כמו סתם חרס שבור, אבל זהו גם תיעוד של ההיסטוריה. זוהי תזכורת לכך שאמנם אפשר לשבור כלי חרס, אבל החבר'ה האלה הולכים להרכיב אותו בחזרה".

לדבריו, "היו כל כך הרבה ניסיונות לאורך מאות שנים לשבור את ישראל, לשבור את העם היהודי, אבל אלוהים ירכיב אותו מחדש. והוא כבר עושה את זה, אנחנו רואים את זה לנגד עינינו, מחברים מחדש את הארץ הזו ואת העם הזה".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, שליווה את הביקור, בירך את השגריר ואמר: "אני שמח לארח כאן שוב את שגריר ארצות הברית מייק האקבי. אתה כבר מזמן לא רק אורח אלא בן בית אצלנו. לפני מספר חודשים הנכדים שלך גילו כאן מטבעות, והיום אתה ממשיך את המסורת, יורד לשטח ועוזר לנו לחפש ממצאים עתיקים מול מקום המשכן".

גנץ הוסיף כי "הכדים שנמצאו כאן הם לא פריטים למוזיאון, הם עדות חיה לחיים שהיו פה. מול תמורות פוליטיות והסכמים בינלאומיים ברחבי העולם, התשובה האמיתית שלנו היא קביעת עובדות ריבוניות מוצקות בקרקע. כששגריר ארה"ב מגיע לכאן כדי לעזור, לחשוף בעצמו את ההיסטוריה ולחזק את העשייה המעשית בשטח, הוא מבהיר שהמחויבות האמריקנית לשורשים שלנו היא העוגן החזק ביותר שישרוד כל טלטלה מדינית. אף אחד לא ימחק לעולם את השורשים העמוקים שלנו באדמה הזאת, ואנו מודים לך ולעם האמריקני שבוחר לעמוד שוב ושוב - לא רק במילים אלא במעשים ובגיבוי לריבונותנו - לצד האמת, ההיסטוריה, וזכותו של העם היהודי על ארצו".