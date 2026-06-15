חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', מתח ביקורת חריפה על ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן והביע תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו על רקע הלחצים המדיניים המופעלים על ישראל.

"ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נקודה", אמר סמוטריץ'. לדבריו, אף שהמערכה נגד איראן הניבה הישגים משמעותיים, ישראל תידרש להמשיך לפעול כדי למנוע מהמשטר האיראני להשיג נשק גרעיני.

"למערכה המשותפת היו הישגים רבים בהחלשת איראן והם לא ירדו לטמיון. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני", הוסיף.

סמוטריץ' התייחס גם ללחצים המופעלים על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה ואמר כי נתניהו מתמודד עם אתגרים חריגים בזירה הבינלאומית.

לדבריו, "איש מבין המועמדים בעיני עצמם לראשות הממשלה לא היה עומד גם לא בעשרה אחוז מהלחץ שמופעל בימים אלה על ממשלת ישראל ובעיקר על העומד בראשה".

בהמשך דבריו התמקד השר בזירה הלבנונית והדגיש כי ישראל חייבת לשמור על חופש הפעולה המבצעי של צה"ל מול חיזבאללה. "בלבנון ניבחן. זו המלחמה שלנו, הלוחמים שלנו, והביטחון המידי של תושבי הצפון שלנו", אמר.

בסיום דבריו הבהיר כי ימשיך לפעול בקבינט ובממשלה כדי למנוע מגבלות על פעילות צה"ל בדרום לבנון, "אמשיך לפעול לכך שנמשיך לעמוד איתן על שלנו ולאפשר לצה"ל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה".