נשיא המדינה יצחק הרצוג מארח הבוקר (שני) את טקס מצטייני השירות הלאומי-אזרחי בבית הנשיא.

בין מקבלי אות ההצטיינות נמצאת הלל מרים פרץ, בתו של אלירז פרץ הי"ד ונכדתה של כלת פרס ישראל למפעל חיים, מרים פרץ.

הלל מרים זכתה באות ההצטיינות על פעילותה במסגרת השירות הלאומי בגן לחינוך מיוחד ועל ליווי משפחות שכולות מטעם עמותת "חיבור חדש".

מרים פרץ סיפרה בהתרגשות לערוץ 7 על המעמד המשפחתי המיוחד, "איזו זכות נפלה בחלקנו שהלל מרים, נכדתי המדהימה, בתו של אלירז בני, מצטיינת שירות לאומי ותקבל היום את אות הנשיא".

היא שיתפה: "אני באה הרבה פעמים לבית הנשיא לאירועים של מדינת ישראל, וזאת פעם ראשונה שאני באה למשהו אישי, משפחתי, שלי, שהנכדה שלי תקבל מהנשיא את האות".

לדבריה, "הלל הייתה בת חמש כשאלירז נפל. היא נכנסת למשפחות שכולות ומלווה אותן. היא חוזרת בעצם לאירוע שלה. היא לא יודעת מה זה שבעה, היא לא יודעת מה זה היעדרות אבא, והיא בוחרת להיות שם עבור אחרים".

הלל מקבלת את האות ערוץ 7

בהמשך שיבחה פרץ את בני ובנות השירות הלאומי מכל רחבי הארץ: "אני רוצה לומר שהדור הזה הוא דור שנותן, שמתנדב, שאכפת לו, שרואה את המדינה בראש מעייניו. תסתכל על הגיוון של התרומה של בני הנוער האלה. יש כאן נציגים שמשרתים בתפוצות, בבתי ספר יהודיים, יש כאן מי שפועלים עם אנשים מבוגרים ועם ילדים בחינוך המיוחד".

כשנשאלה על התקופה הציבורית והפוליטית המורכבת שעומדת בפתח, השיבה באופטימיות: "אנחנו עם שיודע לקום ממשברים ולצמוח. הלל מרים עברה אסון וטרגדיה נוראית, והנה היום היא עומדת כאן זקופה ומקבלת אות. אני חושבת שאנחנו עוד נצמח מהשברים שלנו".

בסיום דבריה ביקשה להודות לכלתה שלומית, אמה של הלל: "המילים הכי טובות הן לשלומית, אמא של הלל, שבזכותה הלל מגיעה היום למעמד הזה".