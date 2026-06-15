הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום באשקלון כתב אישום נגד 17 חרדים קיצוניים, בהם ארבעה קטינים, בגין חלקם בהתפרעות בביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת-אלוף יובל יאמין, באשקלון.

הפרשה עוסקת באירוע שהתרחש בסוף חודש אפריל, אז הגיעו הנאשמים יחד עם עשרות משתתפים נוספים למחאה נגד גיוס בני ישיבות לצה"ל, שנערכה סמוך לביתו של הקמצ"ר.

על פי כתב האישום, המפגינים הגיעו בשעות הערב לביתו של יאמין, הניפו שלטים שעליהם נכתב "מלחמה בחוק הגיוס, במעשים ולא בדיבורים!" וקראו בין היתר "נמות ולא נתגייס" ו"יובל יאמין בוגד".

בכתב האישום נטען כי בשעה 20:00 לערך פרצו כמה מהמפגינים את שער הכניסה הנעול לבית, נכנסו לחצר והתפרסו ברחבי המתחם. באותה עת שהו בבית אשתו של הקמצ"ר ושניים מילדיו, בהם קטין.

לפי הפרקליטות, עשרות מפגינים ובהם הנאשמים נכנסו לחצר, למרפסת ולמדרגות הכניסה לבית, ישבו ועמדו במקום, חלקם אחזו ידיים זה בזה, שרו את השיר "עוצו עצה ותופר", הניפו שלטי מחאה וקראו קריאות נגד הקמצ"ר ונגד צה"ל.

בכתב האישום נטען כי בני המשפחה נותרו נצורים בתוך הבית ללא יכולת לצאת ממנו בבטחה, בעוד עשרות מפגינים נוספים נמצאים מחוץ למתחם. בעקבות האירוע חשו בני המשפחה סכנה וחשש לפגיעה בגופם, סגרו את תריסי הבית, נעלו את הדלת והזעיקו את המשטרה.

כוחות משטרה שהוזעקו למקום בעקבות דיווחי בני המשפחה והשכנים הגיעו לבית והפסיקו את ההתפרעות. בתום הפעילות נעצרו הנאשמים.

עוד נטען כי במהלך האירוע נגרם נזק למנגנון הנעילה של שער הכניסה, נשברו חלקים מחומת הבית ונגרמו נזקים למרצפות המרפסת ולצמחייה שבחצר. על פי כתב האישום, היקף הנזק מוערך באלפי שקלים.

הפרקליטות מייחסת לנאשמים עבירות של התפרעות, הסגת גבול כדי לעבור עבירה והיזק בזדון. לפי כתב האישום, הנאשמים התקהלו למטרה משותפת שהובילה להפרת שלום הציבור ולהטלת אימה, נכנסו לנכס כדי להפחיד, להעליב ולהקניט את המחזיק בו, ופגעו ברכוש במזיד ובצוותא עם אחרים.