מתחת לרדאר הציבורי, במה שנראה כמתנת סיום קדנציה תמוהה, החליטה הממשלה בהובלתו של השר דודי אמסלם להעניק מתנת כניעה ללא תמורה לשלטון הפקידים והיועמ"שית.

להבדיל אלף אלפי הבדלות, המהלך הזה מזכיר את מתנות סוף הקדנציה של ממשלת לפיד-בנט לחיזבאללה - ויתור חד-צדדי מוחלט על עקרונות תמורת שקט מדומה.

ההחלטה שעברה

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, הנמצאת כיום תחת אחריותו של השר אמסלם, היא גוף פרוגרסיבי מובהק. היא מהווה הנכחה ישירה של תפיסת ה"אינטרסקציונליות" (Intersectionality) - תיאוריה ניאו-מרקסיסטית המחלקת את העולם באופן דיכוטומי ומסוכן: גבר, לבן, סטרייט או שמרן הוא אוטומטית "מדכא", בעוד שכל מי שאינו כזה הוא "מדוכא" מובנה.

התוצאה בשטח ברורה: היחידה הזו חירשת ואילמת כשמדובר בגזענות, הדרה או הסתה כלפי חרדים, מתנחלים או אנשי ימין. מבחינתה, הם הפריבילגים. האכיפה וההגנה שמורות באופן כמעט בלעדי למגזרים ספציפיים מאוד.

המערכת כבר לא תוכל להתעלם

בעבר, הגוף הזה היה מייעץ וממליץ בלבד - חסר שיניים אמיתיות. המערכת העיתונאית של ערוץ 7 זוכרת זאת היטב מאירועי שנת תש"פ (2020), כאשר היחידה שלחה מכתב נזוף לאתר בדרישה לשנות כותרת של כתבה שדיווחה כי "ערבי קיבל דו"ח והצית מבנה בעיריית ירושלים". ביחידה דרשו למחוק את המילה "ערבי". מכיוון שמדובר היה בגוף נטול סמכות, בערוץ 7 בצדק התעלמו מהניסיון לכפות פוליטיקלי-קורקט מנותק.

אלא שכעת, ההחלטה שמקדם השר אמסלם משנה את חוקי המשחק: הגוף הזה הופך למפלצת ביצועית בעלת שיניים, עם מנגנוני פיקוח רחבים ואכיפה מוגדרת בכל משרדי הממשלה ובמגזר הציבורי. מעתה, הפקידים במשרדי הממשלה כבר לא יוכלו להתעלם. משטרת המחשבות הפרוגרסיבית קיבלה תעודת שוטר רשמית מממשלת הימין.

המדרון החלקלק: מבריטניה ועד לבג"ץ

זהו מדרון חלקלק ומסוכן שמוביל אותנו ישירות אל המציאות המטורפת של אירופה. בבריטניה, למשל, הוקמו יחידות ניטור בשם "הצוות הלאומי לחקירות מודיעין אינטרנט" (NPoCC), העוקבות אחר פוסטים ברשתות החברתיות ואף מובילות לחקירות ומעצרים. רק לפני קצת יותר משנה, גרהם לינהאן, תסריטאי קומדיה בריטי מוערך, נעצר במפתיע על ידי חמישה שוטרים מיד עם נחיתתו בנמל התעופה הית'רו בלונדון. הסיבה? פוסטים שכתב ברשת הטוויטר (X) נגד אידאולוגיית המגדר והטרנסג'נדריות.

התפיסה הזו משתקת גם את התנהלות המשטרה בשטח. לאחרונה נחשפו בבריטניה החומרים המזעזעים סביב רציחתו של הסטודנט הנרי נואק (Henry Nowak). נואק נדקר באכזריות על ידי תוקף זר. כשהמשטרה הגיעה לזירה, התוקף שיקר וטען כי נואק השמיע כלפיו אמירה גזענית. מרוב פחד מהאשמות בגזענות, השוטרים הבריטים אזקו דווקא את הנרי המדמם והגוסס למוות, בעוד הרוצח התהלך חופשי.

זוהי תוצאה ישירה של מערכת משפטית ומשטרתית שאיבדה את המצפן המוסרי לטובת פוליטיקת הזהויות. כך גם צמחה בבריטניה תופעת "כנופיות הגרומינג" של מהגרים ממוצא פקיסטני, שזכתה להעלמת עין רב-שנתית מצד הרשויות - אך ורק מחשש שיואשמו בגזענות או באי-סובלנות תרבותית.

התפיסה המסוכנת הזו כבר בועטת בתוך שלטון הפקידים הישראלי, וזוכה לרוח גבית מהרשות השופטת. כולנו זוכרים כיצד מאז פרוץ מלחמת שמחת תורה, מדור ההסתה של משטרת ישראל עשה עבודה נפלאה וניטר בכירים, רופאים וראשי מחלקות ערבים שהביעו תמיכה פומבית בטבח הנורא. והנה, בג"ץ הכריע כי החקירות הללו אינן תקינות ללא אישור מוקדם של היועמ"שית - למרות שלפי לשון החוק היבש, המשטרה כלל אינה זקוקה לאישור כזה. הנימוק המקומם? פגיעה כביכול ב"שוויון הזכויות" של המגזר הערבי, הנתפס בעיני המערכת כמגזר רדוף באופן אוטומטי..

אחד בפה ואחד במעשה

כאן זועק האבסורד הגדול ביותר: מצד אחד, השר דודי אמסלם עולה מעל כל במה ומדבר בלשון חריפה ונוקבת נגד "דיקטטורת הפקידות" ושלטון המשפטנים. אך מן הצד השני, בידו השנייה, הוא זה שממליך אותה עלינו בהתנדבות ומעניק לה סמכויות דרקוניות! פניות ישירות ללשכתו בעניין זה נותרו, נכון לעכשיו, ללא מענה.

חמור מכך, בישיבת הממשלה זכה המהלך להסכמה שקטה ושיתוף פעולה של ראש הממשלה ומצד שרים בכירים בליכוד: יריב לוין, מאי גולן, חיים כץ. גם מעוצמה יהודית השר איתמר בן גביר ומהציונית הדתית השר אופיר סופר. השר היחיד התנגד בצלאל סמוטריץ'.

אני פונה מכאן לכל חברי הליכוד, לפעילי התנועה ולנבחרי הציבור: אל תתנו ליד ימין להרוס את מה שהיד שמאל מנסה לבנות. פנו עוד היום לשר אמסלם ולשאר השרים שנתנו את הסכמתם, ודרשו מהם לבטל לאלתר את ההחלטה הרעה הזו. הדרך להילחם באפליה אמיתית בחברה הישראלית אינה עוברת דרך העצמת הפקידות הפרוגרסיבית ושימון גלגלי השיניים של הייעוץ המשפטי. את היחידה הזו צריך לסגור - לא להעצים.

תודה רבה לעו"ד זיו מאור שהאיר את עיניי ולא נתן לזה לעבור בשקט בלי שהציבור ידע.