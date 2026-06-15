הזמר והשחקן אסף הרץ משחרר את הסינגל החדש "כמה יש עוד ללמוד", הסינגל השני מתוך אלבום הבכורה שעליו הוא עובד בימים אלה.

השיר נכתב והולחן יחד עם אליאור רביד ועוסק בפער שבין המרדף אחר הצלחות והכרה לבין הכמיהה לשלווה פנימית.

לדברי הרץ, השיר מבטא תהליך אישי שעבר בשנים האחרונות: "השיר הזה מסכם עבורי מסע של שנים. הבנתי שהרדיפה אחרי הישגים לא בהכרח מביאה שקט ושמחה. דווקא החיבור פנימה, לנשמה, לאמונה ולאהבת האדם, פתח לי דרך חדשה להסתכל על החיים".

בשנים האחרונות מצא הרץ חיבור עמוק ללימודי התורה, שלדבריו העניק לו נקודת מבט חדשה על העולם ועל מקומו בתוכו - השפעה שבאה לידי ביטוי גם במילות השיר ובמיוחד בשורת הסיום, "על כל פשעים תכסה אהבה", המבוססת על הפסוק מספר משלי.

הרץ מוסיף כי המסר המרכזי של השיר הוא קריאה להתבוננות פנימית ולראיית הטוב שבאדם. "אני מאחל לעצמי ולכולנו להביט אחד על השני בעין טובה, כמו על משפחה קרובה", אמר.

בין השורות כותב הרץ על הרצון להשתחרר מהצורך לרצות אחרים ולהתחבר למהות הפשוטה והאמיתית. "לא חייב יותר כלום, מלבד לנשמה הזאת", הוא שר, לצד פזמון החוזר על המסר: "אלוקים שישמור, כמה יש עוד ללמוד".