נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אירח אמש (ראשון) אירוע חסר תקדים של קרבות מטעם ארגון ה-UFC במדשאה הדרומית של הבית הלבן.

המדשאה ההיסטורית הפכה לזירת ספורט שבה נלחמו ספורטאים זה בזה לעיניהם של כ-4,000 צופים, בהם אנשי שירות צבאי, פקידי ממשל, מחוקקים רפובליקנים, בני משפחתו של הנשיא ומנכ"לים בולטים דוגמת מארק צוקרברג ומארק אליסון. האירוע התקיים ביום הולדתו ה-80 של טראמפ, והוגדר רשמית כחלק מחגיגות ה-250 של אמריקה.

במהלך הערב נעשה שימוש נרחב בסמלי שלטון ובצבא ארצות הברית לצורך קידום האירוע. ההכנות כללו הקמת זירה מוקפת כלוב מתכת ותחת קשת פלדה בגובה 28 מטרים, כאשר הספורטאים תועדו צועדים במסדרונות הבית הלבן וחדרי ההלבשה הוקמו בבניין המשרדים ההיסטורי ע"ש דוויט אייזנהאואר.

במהלך האירוע ניגנה תזמורת המארינס, מטוסי קרב חלפו בשמיים בעת שירת ההמנון הלאומי האמריקאי, ושולבו תמונות בשידור חי של כוחות צבא ארה"ב הצופים באירוע תוך כדי משימותיהם בחו"ל.

האירוע עורר ביקורת נוקבת מצד מתנגדים שכינו את המחזה גרוטסקי ומבזה עבור המדשאה הלאומית, ואף נרשמו הפגנות נגד הממשל מול אנדרטת וושינגטון. מנגד, התומכים והקהל במקום הריעו ללוחמים והשמיעו קריאות פטריוטיות.

סערה נוספת התעוררה כאשר הלוחם ג'וש הוקיט השמיע הערה מיזוגנית כנגד הגברת הראשונה לשעבר מישל אובמה במהלך ראיון עם השדרן ג'ו רוגן לאחר ניצחונו בקרב.

מנכ"ל ה-UFC, דנה וויט, המקורב לנשיא מאז תחילת שנות ה-2000, תמך בקיום האירוע במיקום הרשמי ומסר בתגובה: "זוהי מדינה של לחימה. המדינה הזו נבנתה עם מאבק". וויט ביקש להפחית מהחשיבות הפוליטית של האירוע והוסיף כי הוא נועד לכבד את אמריקה ולהציג אתלטים ברמה גבוהה, תוך שהוא מציין כי הוא מבין שלא מדובר באירוע שמתאים לטעמו של כל אחד.