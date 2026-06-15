גנץ על הדמנציה של רעייתו דוברות הכנסת

יו"ר כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, השתתף בדיון בוועדת הבריאות שעסק בטיפול בחולי דמנציה ושיתף בפרטים אישיים על התמודדות משפחתו עם מחלתה של רעייתו רויטל.

בפתח דבריו בירך גנץ על התוכנית המתגבשת בתחום ואמר כי היא צפויה להקל על חייהם של רבים. לדבריו, לצד הסיפור המשפחתי האישי, חשוב בעיניו להעלות את המודעות למחלה עצמה ולהשלכותיה על החולים ובני משפחותיהם.

גנץ סיפר כי ברשותו יומן שכתבה רויטל בשלבים הראשונים של המחלה, אשר טרם פורסם: "חשבתי שנכון לספר גם את הסיפור של רויטל מהזווית שלה, אבל גם על עצם המחלה. אני מחזיק בידי יומן שהיא כתבה בשלבים מוקדמים של המחלה. היא ידעה מה היא כותבת, איך היא מרגישה ואיך היא מתפתחת, וזה היה מאוד מעניין לקרוא את זה".

לדבריו, ההחלטה לחשוף את ההתמודדות המשפחתית לא הייתה מובנת מאליה, "יש אנשים שאין להם את האמצעים שיש לי להתמודד עם סוג כזה של אירוע, ואולי גם אין להם את האומץ שהיה לי להחליט שאנחנו מפרסמים את הסיפור יחד עם הילדים. אבל זה לא אומר שהם לא פוגשים את הבעיה".

גנץ העריך כי מספר המתמודדים עם המחלה צפוי לגדול בשנים הקרובות וקרא למדינה להתייחס אליה כאל סוגיה לאומית. "אנחנו במספרים שהולכים וגדלים לצערי. צריכים להתייחס לעניין הזה ברמה הלאומית".

הוא תיאר את הפגיעה השקטה שמחוללת המחלה בחיי היומיום והשווה אותה במובנים מסוימים לפציעות נפשיות שאינן נראות לעין: "בדמנציה אתה רואה בן אדם נורמלי ולאט לאט נסוג. אתה מתחיל להתאים את כל הפעילות החברתית שלך ואת הדברים הכי קטנים. אנשים פשוט צריכים להתמודד עם העניין הזה, ולא לכולם יש את היכולת".

גנץ הודה לכל העוסקים בתחום והביע נכונות לסייע לקידום המאבק במחלה. הוא הזכיר כי תרם את כל הכנסות ספרו למרכז הישראלי לאלצהיימר ולפעילויות סיוע בתחום: "נשתדל להעמיד את הניסיון הכואב שלנו לרשות הציבור ככל שרק אפשר".

בסיום דבריו דיבר על רעייתו בהתרגשות: "אשתי היא באמת על הכיפאק. אם יש משהו שמחזיק מעמד לאורך כל ציר הזמן, זה האופי. אתה רואה שגם היום האופי עדיין מרסן אותה. הם אנשים נהדרים, ומגיע להם טיפול טוב. אנחנו נעשה את הכול בשביל זה".