הרב עדיאל כנרתי הלך לעולמו בגיל 52 לאחר שלקה באירוע לב באופן פתאומי.

הרב כנרתי שימש כאחראי העירובין בצפון הארץ ונחשב לאחת הדמויות הבולטות בתחום העירובין בציבור הדתי־לאומי. הוא היה בוגר הישיבה התיכונית בשעלבים וישיבת מרכז הרב.

הלווייתו תתקיים היום (שני) בשעה 15:00 בבית העלמין החדש בנהריה.

הרב כנרתי היה חתנו של רבה של נהריה, הרב ישעיהו מייטליס. אביו הוא הרב יוסף כנרתי, מאנשי החסד המוכרים בעיר רחובות, ואחיו הוא הרב עמיחי כנרתי ממכון שלמה אומן. בניו לומדים בישיבות כרם ביבנה, מרכז הרב והישיבה הקטנה מורשה.

במשך שנים פעל הרב כנרתי לקידום והרחבת העיסוק בתחום העירובין בציבור הדתי־לאומי. לצד פעילותו ברחבי הצפון, היה מסייר ומסייע ליישובים רבים בהתיישבות ביהודה ושומרון ואף בגבעות, תוך ליווי הלכתי ומעשי בתחום העירובין.