מח"ט יהודה הנכנס, אל"ם ד', השלים בימים האחרונים את התרגיל החטיבתי הראשון מאז כניסתו לתפקיד. התרגיל נועד לבחון ולתרגל את יכולות הפיקוד והשליטה של מפקד החטיבה לצד קציני המטה המסייעים בניהול אירועים מבצעיים בגזרה.

במסגרת התרגיל תורגלו מגוון רחב של תרחישי הגנה ברחבי החטיבה לצד פעולות התקפיות וחתירה למגע מול איומים שונים. הכוחות נדרשו להתמודד עם מצבים משתנים ולתת מענה למספר אירועים במקביל.

בתרגיל השתתפו גם מפקדי הגדודים הפועלים בגזרה, רבש"צים ויחידות מיוחדות שהחטיבה עשויה להפעיל במצבי חירום. הכוחות תרגלו שיתופי פעולה בין כלל הגורמים מתוך מטרה לשפר את המוכנות המבצעית ולהבטיח מענה מהיר ויעיל לכל תרחיש.

קצינים שהשתתפו בתרגיל ציינו כי גם כאשר מתורגלים מגוון רחב של תרחישים, נדרש לחשוב כל העת על ההתפתחות הבאה ועל אירועים בלתי צפויים העלולים להתרחש. לדבריהם, ההיערכות המוקדמת והחתירה למגע הן מרכיבים מרכזיים בהצלחת המשימה.

במהלך התרגיל פעלו גם צוותים מכוחות מיוחדים, והודגשה חשיבות ההתאמה בין הכוחות השונים בשטח. המשתתפים ציינו כי גם כאשר גדוד פועל במרחב, עליו לדעת לאפשר לגורם המקצועי ביותר לבצע את משימתו, מתוך אמון הדדי ושיתוף פעולה מבצעי.

עוד הודגש כי שיתוף הפעולה בין הגדודים בגזרה הוא אחד האתגרים המרכזיים בפעילות החטיבה. אירועים רחבי היקף עלולים לרכז את עיקר הקשב בנקודה מסוימת, ולכן נדרשת עבודת תיאום בין כלל הכוחות כדי להבטיח שלא ייוותרו אזורים ללא מענה מבצעי.

אל"ם ד' אמר בסיום התרגיל כי "לתרגיל החטיבתי יש ערך עליון בכניסה שלי לתפקיד, תרגול יכולות הפיקוד והשליטה שלי על הכוחות בשטח מוכרחים להיות מדויקים כדי לתת מענה לתושבים".

הוא התייחס גם למעבר מתפקידו הקודם ללחימה ביהודה ושומרון ואמר: "המעבר מהלחימה ברצועת עזה לבין פיקוד על חטיבה באיו"ש מורגש. אני מגיע מעולם של לחימה ותמרון, וכאן אני מעמיק את ההיכרות והלמידה שלי עם הפעולות ההתקפיות נגד הטרור באיו"ש, לצד ההבנה של חשיבות השיח עם ההתיישבות".

בסיום הדגיש המח"ט את חשיבות עבודת הצוות: "בתרגיל וגם בזמן אמת אני מקיף את עצמי באנשים ובקצינים שמבינים את המקצוע שלהם ואת המשימה, שיתוף הפעולה שלנו הוא מכפיל כוח".

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל