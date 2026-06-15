מנהיגי העולם מיהרו לברך על סיום המערכה, עם הפרסומים על ההסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן.

ההסכם, שפרטיו הסופיים צפויים להיחתם ביום שישי הקרוב בשווייץ, כולל את הסרת המצור הימי האמריקאי ופתיחה מחדש של מצר הורמוז המהווה עורק אנרגיה חיוני לכלכלה העולמית, ופתיחתו התקבלה בשמחה רבה גם באסיה, התלויה במעבר הנפט במקום.

בהצהרה משותפת שהוציאו מנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה, תואר ההסכם כהזדמנות להשבת היציבות האזורית ולייצוב הכלכלה העולמית.

המנהיגים הבהירו בהצהרתם כי: "איראן לעולם לא תוכל להשיג נשק גרעיני", אך ציינו כי אירופה תהיה מוכנה להסיר סנקציות בתמורה לצעדים ברורים מצד טהרן.

מנגד, באיראן טוענים כי במסגרת ההסכם, ממשל טראמפ הכיר בעובדה שאיראן תוכל לגבות עמלות עבור שירותים ימיים לספינות העוברות במצרי הורמוז החל מבעוד 60 ימים.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, כינה את ההסכם "צעד חשוב מאין כמותו", והדגיש כי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח לחלוטין ולצמיתות.

שר החוץ הגרמני, יוהאן ואדפול, חיזק את הדברים והבהיר כי המעבר במצר חייב להתבצע ללא כל הגבלה וללא אפשרות לגביית מכסים או אגרות דומות. במקביל, נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, בירכה על ההבנות אך סיפקה אזהרה חריפה בנוגע לזירה מזרח תיכונית נוספת ואמרה, "לא ייתכן שלום במזרח התיכון בעוד לבנון עולה בלהבות".

באסיה התקבלו החדשות בשמחה רבה, וראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, ציינה כי מדובר בצעד מרכזי לקראת פתרון המצב.

בהודו, דובר משרד החוץ רנדהיר ג'איסוואל, הביע תקווה שהפסקת האש תוביל לשלום אזורי בר-קיימא ותוסיף מומנטום למאמצי השלום באוקראינה.

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, הגדיר את ההבנות "צעד קריטי לקראת יישוב הסכסוך בדרכי שלום", בעוד ראש ממשלת קטאר, השייח' מוחמד בן עבד א-רחמן א-ת'אני, מסר כי ארצו מצפה שהצדדים ייגשו לסבב השיחות הבא ברוח חיובית.