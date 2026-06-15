בית משפט השלום בתל אביב האריך היום (שני) בארבעה ימים את מעצרו של גור לוי, בן 25 מתל אביב, החשוד בצילום נשים בתאי מדידה ובשורת עבירות נוספות.

המשטרה מייחסת ללוי עבירות של פגיעה בפרטיות, צילום ברשות היחיד, פרסום תצלום משפיל, הטרדה מינית וכן עבירת אינוס. הארכת המעצר ניתנה לאחר דיון שבו הציגה המשטרה התפתחויות חדשות בחקירה.

במהלך הדיון מסר נציג המשטרה כי החשוד הודה במעשים הקשורים לפגיעה בפרטיות. לדבריו, לוי הסביר כי פעל מתוך "סיפוק רגעי", אך לא סיפק הסבר ממשי למעשיו בתאי המדידה.

המשטרה טענה כי בוצעו בימים האחרונים פעולות חקירה רבות, ובהן גביית עדויות ועימות בין החשוד לאחת המתלוננות. עוד נמסר כי הראיות נגדו התחזקו באופן משמעותי וכי קיימים נתונים המצביעים לכאורה על מקרים נוספים, אף שעד כה לא אותרו מתלוננות נוספות מעבר לאלו שכבר מוכרות לחוקרים.

ביחס לחשד לעבירת האינוס טענה המשטרה כי במהלך חקירתו שינה החשוד את גרסתו בנושאים מהותיים. לפי החוקרים, תחילה הרחיק עצמו משימוש בסמים, אך בהמשך הודה כי השתמש בקטמין ובקוקאין בשירותי בר וכי רכישתם והחזקתם היו ביוזמתו ובאופן משותף.

עוד נטען כי שינה את גרסתו גם בנוגע לצריכת האלכוהול, והודה כי הוא שיזם את השתייה המשותפת בדירה. בנוסף אמר בחקירתו כי אינו זוכר אם המתלוננת נרדמה, אך ייתכן שהייתה במצב מעורפל או חסרת הכרה.

מנגד ביקשה הסנגורית לשחרר את החשוד לחלופת מעצר מלאה בביתו. היא הדגישה כי ללוי אין עבר פלילי וטענה כי התנהלותו אינה מלמדת על ניסיון לשבש את החקירה, שכן לאחר פרסום פרטיו פנה מיוזמתו למשטרה והגיע למסור גרסה.

באשר לחשד לאינוס טענה ההגנה כי אין מחלוקת שהתקיימו יחסי מין, וכי המחלוקת נוגעת לשאלת ההסכמה בלבד. עוד נטען כי מדובר באישה בגירה שבחרה לצרוך את החומרים המדוברים, וכי לא נמצאו בבית החשוד סמי אונס ולא בוצעה למתלוננת בדיקה מתאימה.

השופטת פלג בר דיין קבעה בהחלטתה כי אף שחלק מטענות המשטרה לגבי חשש לשיבוש חקירה אינן ברורות במלואן, עדיין נותרו פעולות חקירה רבות שעלולות להיות מושפעות משחרורו של החשוד.

בסיכום ההחלטה כתבה השופטת כי לאחר שעיינה בחומר החקירה ושמעה את טענות הצדדים, היא סבורה כי "החשד התחזק" נגד לוי, גם אם הוא מוסיף לטעון כי יחסי המין התקיימו בהסכמה.

הפרשה החלה לאחר שהמשפיענית שיר וייס פרסמה ברשתות החברתיות כי בזמן שמדדה בגדים בחנות ברשקה בקניון TLV הבחינה בטלפון נייד שמורם מעל מחיצת תא המדידה ומתעד אותה בעירום. לדבריה, היא התעמתה עם הגבר במקום, אך הוא הכחיש את המעשה ועזב לפני הגעת המאבטח.

בהמשך הגישה וייס תלונה במשטרה, שפתחה בחקירה ואספה תיעוד ממצלמות האבטחה. לאחר פרסום תמונת החשוד התקבלו דיווחים נוספים מצעירות שזיהו אותו, ובהמשך נעצר לוי. במהלך החקירה התרחבה הפרשה והתקבלה תלונה נוספת נגדו, שבמסגרתה נחקר גם בחשד לאינוס.