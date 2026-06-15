בראיון לערוץ 7 מתייחסת שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני ביטחוני גילה גמליאל, להסכם הנרקם בין ארה"ב לאיראן והשלכותיו על הזירה הביטחונית והמדינית.

"אנחנו לא צד בהסכם", מזכירה השרה גמליאל בפתח הדברים וקובעת כי "מבחינתנו אנחנו ממשיכים עד שנגיע ליעד של פירוק חיזבאללה מנשקו. מבחינה עובדתית אנחנו עמוק בלבנון, לא מתכוונים לסגת מהאזורים שכבשנו עד הליטני ובבופור, ושם יש לצה"ל חופש פעולה מלא ולא נאפשר לתושבים לחזור עד שחיזבאללה יפורק מנשקו, כי זה מה שמגן על התושבים שלנו בצפון".

על ראש הממשלה נתניהו אומרת השרה גמליאל כי הוא "אחד בדורו" וכי הוא "עומד נחוש ומבהיר את העמדה הזו לנשיא ארה"ב ואומר לו בצורה ברורה שאחרי השבעה באוקטובר ישובי צפון הארץ יקבלו את הביטחון, חיזבאללה לא יתקרב לגבולות ואף אחד לא ייכנס לאזור הזה עד פירוק חיזבאללה מנשקו".

באשר לסעיף העוסק בהשבתת הנשק בלבנון, מציינת השרה גמליאל כי לכאורה יש הפסקת אש גם כעת בדרום לבנון, ועם זאת "יש חופש פעולה בכל מקום שבו יש איום על אזרחי ישראל, גם אם מדובר באיום בהתהוות. יש לנו חופש פעולה מלא".

לדבריה יש להודות לנשיא ארה"ב על כל פעולותיו עד כה למען ישראל ועם זאת "זה בסדר גם לא להסכים", כאשר ישנם פערים בין ידידים. במציאות שכזו יש להמשיך ולדאוג לצרכיה הביטחוניים של ישראל באופן מלא, כפי שראש הממשלה עושה.

"זה בסדר שלא מסכימים", חוזרת גמליאל ואומרת תוך שהיא קובעת כי דבר אינו מתפרק ביחסי ישראל ארה"ב וביחסי נתניהו טראמפ. "צריך לזכור שארה"ב הגיעה לסייע לישראל לראשונה בהיסטוריה באופן צבאי בתוך איראן בזכות היחסים שהיו לנתניהו, אבל מה שטוב היה אצל נתניהו מאז ומעולם הוא היכולת לומר 'עד כאן' כאשר יש פגיעה במדינה ולא להסכים. אלו היכולות והעוצמות שלו, זה מה שנותן לו את הכוח בניהול מדינה מאותגרת מכל כך הרבה חזיתות".

בהתייחס לסעיפי ההסכם מציינת השרה גמליאל כי הסעיפים הרלוונטיים לעת הזו נוגעים למיצרי הורמוז שלא היו חלק מהלחימה, אלא "כשאיראן החליטה שהיא רוצה לנהל את הווטו של מי שיעבור ומי לא יעבור במיצרים, ארה"ב הטילה מצור ועכשיו היא משחררת אותו, מאפשרת לספינות לעבור ולטענתם איראן לא תוכל לגבות עמלות, כלומר שמחזירים את המצב לקדמותו". מעבר לכך ישנם שישים ימי מבחן ליישומו של ההסכם.

"הנשיא טראמפ הוא איש עסקים. יש לו כעת מונדיאל, יום הולדת וחגיגות יום ההולדת האמריקאי ובחירות האמצע ולכן הוא גורר זמן, רוצה עוד שישים יום ואולי בהמשך עוד שישים יום. במציאות הזו אנחנו עומדים על הצרכים הביטחוניים שלנו, ועל כך ראש הממשלה עומד כצוק איתן. זה מה שחשוב וזה בסדר שלפעמים מלא מסכימים על הכול".

בהתייחס לסוגיית הגרעין סבורה השרה גמליאל כי הנשיא האמריקאי עומד על קביעתו לפיה לא יהיה נשק גרעיני באיראן וינוהל בהמשך שיח להוצאת האורניום. "הוא מבין שצריך לטפל בנושא הזה. ימים יגידו אבל ראש הממשלה מבהיר בצורה נחרצת שלא יהיה נשק גרעיני באיראן ואם נצטרך לפעול לשם כך לבד נפעל לבד, אבל לתחושתי ארה"ב נחושה לא פחות מאיתנו בנושא הזה".

בהתייחס לסוגיית הטילים הבליסטיים משוכנעת גמליאל כי לישראל יש את היכולת להתמודד לאחר שפגעה באופן משמעותי ביכולת ייצור הטילים הללו באיראן. עוד היא מציינת את המאבקים הפנימיים בתוך איראן בין מחנות שונים וקבוצות שונות "ואני בטוחה שהמשטר הזה יפול. זה יקרה. בסופו של יום השטן הזה, משטר האייתולות, יעבור מהעולם, ועד אז הקם להורגך השכם להורגו".