ועדת הכנסת אישרה היום (שני) את בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב בעקבות כתב האישום שהוחלט להגיש נגדה.

ההחלטה התקבלה ברוב של 11 חברי ועדה שתמכו במתן החסינות, מול שלושה חברי ועדה שהתנגדו לבקשה.

הדיון התקיים במסגרת הליך בחינת בקשת החסינות שהגישה גוטליב, ולאחר ההצבעה אישרה הוועדה להעביר את ההחלטה להמשך ההליך הפרלמנטרי.

מליאת הכנסת צפויה לדון בנושא ביום רביעי הקרוב, אז תתקיים ההצבעה הסופית שתכריע האם לאשר את החסינות באופן סופי.

במהלך אחד הדיונים שטחה גוטליב את טענותיה במשך שעות ארוכות ותקפה בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, הפרקליטות ושירות הביטחון הכללי. לדבריה, "נפלה בידי חובה וזכות לשמור על עם ישראל ועל זכותם של נבחרי ציבור לשרת את העם נאמנה".

גוטליב טענה כי פעלה במסגרת החסינות המהותית המוקנית לחברי הכנסת והבהירה כי פרסום פרטיו של איש השב"כ, בן זוגה של שקמה ברסלר, נעשה במכוון. "אני חשפתי את בן זוגה של ברסלר בכוונת מכוון בשם החסינות המהותית שלי", אמרה.

לדבריה, "לחבר כנסת יש חסינות ויש עליונות" משום שהוא מייצג את הציבור. "זאת המשמעות של החסינות המהותית שבשמה אני פועלת. החסינות של חברי הכנסת היא קודש", הוסיפה.

בהמשך התייחסה להחלטתה שלא להתייצב לחקירה ואמרה כי עשתה זאת משום שלדבריה נפגעה חסינותה הפרלמנטרית. "אני לא הגעתי לחקירה כי אתם בזתם לחסינות שלי", טענה.

בסיום הדיון חזרה גוטליב על עמדתה כי כתב האישום נגדה נועד להרתיע נבחרי ציבור. "הניסיון להטיל אימה על אלה שעושים את עבודתם לא יעזור להם", אמרה.