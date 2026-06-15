מבצע להשבת קרקעות מדינה בסילוואן צילום: יואב דודקביץ/TPS

מבצע מיוחד של רשות הטבע והגנים, בסיוע כוחות הביטחון, הושלם הבוקר באזור עיר דוד שבכפר השילוח בירושלים. במסגרת הפעילות הושבו למדינה אדמות בעלות ערך היסטורי וארכיאולוגי, שבהן אותרו גם מערות קבורה מתקופת בית שני. בשטח בוצעה השתלטות בלתי חוקית של ערבים אשר גרמה לפגיעה משמעותית בערכי הטבע והמורשת. במהלך המבצע פעלו הכוחות להשבת השליטה בקרקע ולהסרת המפגעים שנוצרו במקום. בין היתר פורק ופונה מוסך מאולתר שפעל בשטח. לפי גורמי האכיפה, המתחם שימש לפעילות מזהמת וכלל שימוש ברכבים נטושים כמחסנים. בנוסף, אותרו במקום מערות קבורה עתיקות מתקופת בית שני. במערות בוצעו בעבר מעשי שוד עתיקות, וכי חלק מהן שימשו כמחסנים וכמכלאות בלתי חוקיות ובלתי מפוקחות לבעלי חיים. עם השלמת המבצע הועברה הקרקע מחדש לשליטת המדינה. במקביל החלו עבודות לפינוי פסולת שהצטברה במקום ולשיקום השטח שנפגע במהלך השנים. צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS צילום: יואב דודקביץ/TPS