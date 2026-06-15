מריוס בורג הויבי, בנה בן ה-29 של נסיכת הכתר של נורווגיה, נידון לארבע שנות מאסר בפועל לאחר שהורשע בכמה עבירות חמורות.

בנוסף לעונש המאסר בפועל, הוטל עליו צו הרחקה למשך שנתיים מאחת מקורבנותיו. כך מדווח העיתון הבריטי "הגרדיאן" על אודות פסק הדין שניתן היום (שני) בבוקר על ידי בית המשפט המחוזי באוסלו.

פסק הדין ניתן כמעט שלושה חודשים לאחר תחילת משפטו המתוקשר של הויבי, אשר נמשך כשישה שבועות. השופט, יון סברדרופ אפיסטד, הרשיע אותו גם בתקיפת בת זוגו לשעבר, נורה האוקלנד, שהיא הקורבן היחיד ששמה הותר לפרסום פומבי. בית המשפט הורה לו לשלם פיצויים להאוקלנד ולשלוש נשים נוספות, אך במקביל זיכה אותו משני סעיפי אישום אחרים שיוחסו לו.

בתחילת דרכו המשפטית התמודד הויבי עם לא פחות מ-40 אישומים שונים, שכללו ארבעה סעיפי תקיפה וסעיפים חמורים נוספים, כמה הפרות של צוויי הרחקה, וכן עבירות נהיגה וסמים. אישום אחד של הפרת צו הרחקה בוטל בהמשך המשפט. הויבי כפר באישומים החמורים ביותר נגדו אך הודה בחלק מהעבירות הקלות יותר, ועורכי דינו מסרו כי בכוונתו לערער על פסק הדין.

עוד באותו נושא: פרופסור למדעים שיבח את טבח 7 באוקטובר

מפאת סיבות רפואיות, הויבי השתתף בדיון הקראת גזר הדין באמצעות היוועדות חזותית מבית הכלא שבו הוא שוהה. לפי הדיווח, התביעה דרשה עונש חמור בהרבה של שבע שנות מאסר ושבעה חודשים, בעוד שצוות ההגנה טען כי יש לזכותו מהאישומים המרכזיים ולהסתפק בעונש של עד 18 חודשים בגין העבירות שבהן הודה. המשפט הדרמטי מכה במשפחת המלוכה הנורווגית בתקופה רגישה במיוחד, שכן המשפחה מתמודדת בימים אלה עם מחלתה הקשה של אמו, נסיכת הכתר מטה-מאריט, הממתניה להשתלת ריאה.