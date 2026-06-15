המגיש והשדרן אייל ברקוביץ' נחקר היום (שני) תחת אזהרה בתחנת המשטרה, בעקבות אירוע שהתרחש בשבוע שעבר מחוץ לתחנת הרדיו 103FM, שם הוא מגיש תוכנית יומית.

החקירה נפתחה לאחר שפעיל הימין מרדכי דוד ניסה לחסום את רכבו של ברקוביץ'. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה דוד נשכב על שמשת הרכב, בעוד ברקוביץ' ממשיך בנסיעה.

לאחר האירוע כתב דוד כי "ברקו ניסה לדרוס אותי, אך בסוף נחסם. וכשעמד מולי, הוא לא נתן אגרוף כמו שהבטיח באולפן".

המשטרה מסרה כי ברקוביץ' נחקר באזהרה בחשד לעבירה של נהיגה פוחזת ברכב. בתום החקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים. במקביל זומן דוד לחקירה בשל חסימת רכב.

מרדכי דוד מוכר מפעולות מחאה שבמסגרתן הוא חוסם כלי רכב של אנשי שמאל. לטענתו, גם במקרה זה ביקש למחות נגד ברקוביץ' מחוץ למקום עבודתו.