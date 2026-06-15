ההפגנה בצומת גילת דוברות המשטרה

מהומה התפתחה היום (שני) בדרום הארץ בעקבות מעצרו של האברך אביאל כהן, בן 22 תושב העיר נתיבות, בידי המשטרה.

המעצר בוצע בתוך מתחם תחנת הדלק 'גילת' הסמוכה לאופקים, בעת שהאברך היה בנסיעה עם רעייתו, וזאת בחשד לעריקות ואי התייצבות בלשכת הגיוס.

בעקבות המעצר הגיעו למקום עשרות מפגינים חרדים שהחלו לחסום את צומת גילת בניסיון למנוע את הסגרת העריק לידי המשטרה הצבאית - אך זו הקדימה אותם.

בעקבות חסימת הצומת במפגש הכבישים 25 ו-241, מסרה המשטרה כי כוחות המחוז הדרומי פועלים בכוחות מתוגברים על מנת להשיב את הסדר הציבורי ולפזר את החסימות.

לדברי המשטרה, עשרות המפגינים חסמו נתיבי תנועה מרכזיים וניסו לשבש לחלוטין את התנועה באזור. המשטרה ביקשה מציבור הנהגים להימנע מהגעה למקום בשעות הקרובות ולהשתמש בדרכים חלופיות, והדגישה כי תפעל באפס סובלנות נגד חסימת צירים.

אביו של האברך הגיע לזירה ומחה על אופן ביצוע המעצר של בנו, אשר הועבר ישירות למתקן המעצר של המשטרה הצבאית. האב סיפר: "הבן שלי הוא אברך כולל שיושב ולומד יומם וליל. תפסו אותו סתם כך, בלי שום בושה, בעוון לימוד תורה. מדובר בבחור צדיק. אמא שלו היא אישה עיוורת, ופתאום תולשים אותו מהאוטו באמצע הנהיגה ולוקחים אותו".

הוא הוסיף: "את אשתו הצעירה פשוט זרקו שם באמצע הדרך, בשום מקום. אין לה אפילו רישיון נהיגה והיא נשארה לבד חסרת אונים. ככה מתנהגים לאברך ואישה צעירה?".