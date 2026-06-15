השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נדרש להגיע לשגרירות ארצות הברית בישראל כדי למסור טביעות אצבע במסגרת בקשת ויזה שהגיש, כך דווח בחדשות 13.

על פי הדיווח, מסירת טביעות האצבע בוצעה כחלק מההליך הנדרש לקבלת ויזה לארצות הברית, בדומה לנוהל החל על אזרחים ישראלים המבקשים להיכנס למדינה.

בדיווח צויין כי מדובר בבקשה תמוהה נוכח העובדה שמדובר בשר שמחזיק בדרכון דיפלומטי ולא אמור לעבור תהליכים שעוברים אזרחים מן השורה.

בתגובה לדיווח מסר בן גביר כי בחר שלא לעשות שימוש במעמדו כשר לצורך קבלת הקלות בהליך. "כל אזרח ישראלי שמבקש ויזה לארצות הברית נדרש למסור טביעות אצבע. השר בן גביר אינו מורם מעם, ומאחר שעיקר הנסיעה היא פרטית, הוא בחר שלא לנצל את מעמדו כשר וביקש ויזה רגילה בדיוק כמו כל אזרח".

עוד הוסיף השר כי "במקום לשבח שר שנוהג כאחד האדם ואינו מבקש לעצמו יחס מיוחד, אתם תוהים מדוע לא ניצל את מעמדו. אין גבול לרדיפה ולניסיון להפוך כל דבר לכותרת".

לפי דבריו, ההחלטה להגיש בקשה לוויזה רגילה התקבלה בשל אופייה של הנסיעה המתוכננת, שלטענתו היא בעיקרה פרטית, ולכן העדיף לעבור את ההליך המקובל החל על כלל האזרחים.