התאחדות הכדורגל הבינלאומית פיפ"א מנסה לקדם מצב בו משחק הפתיחה בטורניר הכדורגל הראשון שלה עד גיל 15 יהיה בין נבחרת ישראל לנבחרת פלסטין, כך דווח ב"ניו יורק טיימס.

הטורניר המדובר צפוי להתקיים בחודש ספטמבר הקרוב בארצות הברית, והוא יהיה פתוח לכל 211 התאחדויות הכדורגל החברות בארגון, לרבות רוסיה שהורחקה מהמפעלים הבינלאומיים מאז הפלישה לאוקראינה בשנת 2022.

על פי הדיווח, התוכניות של הארגון נתקלות בקשיים משמעותיים בשטח. במהלך כנס שנערך בחודש שעבר, ניסה נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, להוביל לכך שנציגי ישראל והרשות הפלסטינית יצטלמו יחד על הבמה כחלק מקידום המהלך. למרות הניסיון, נשיא התאחדות הכדורגל הפלסטינית, ג'יבריל רג'וב, סירב להצעה.

מנגד, בהתאחדות הכדורגל הישראלית הביעו נכונות עקרונית ליוזמה הבינלאומית. דובר התאחדות הכדורגל בישראל מסר בתגובה: "היו"ר משה זוארץ דבק במה שאמר בפומבי מספר פעמים בקונגרס פיפ"א ובכל מקום - אנו מוכנים יותר מתמיד להשתמש בכדורגל ככלי לקידום נורמליזציה ושלום. ידינו תמיד מושטות לעתיד טוב יותר לכולם. אנו מקווים למצוא שותף אמיץ בצד השני".