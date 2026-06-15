סמוטריץ': המבחן עכשיו הוא לבנון ללא קרדיט

יו"ר מפלגת 'הציונות הדתית' ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (שני) בישיבת סיעתו לשורת סוגיות ביטחוניות, מדיניות וכלכליות, ובראשן ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והמערכה מול חיזבאללה בלבנון.

בפתח דבריו התייחס לניהול המלחמה ואמר כי "אנחנו מתקנים מיום ליום נזקי קונספציות ארוכות שהביאו אותנו אל סיפו של איום קיומי. קונספציות של הכלה וכניעה ללחצים בינלאומיים צבועים שאיפשרה למפלצות טרור לגדול לנו על הגדרות. קונספציה של צבא קטן וחכם שהפכה את צה"ל לאנורקטי ובוטיקי עם מעט מאוד אורך נשימה בלוחמים ובחימושים. קונספציה של כניעה ונסיגות עטופים במילים מדיניות יפות שסרסה את צה"ל, את רוח הלחימה ואת מוסר הלחימה".

בהמשך תקף את האופוזיציה ואמר כי "בשנתיים וחצי האחרונות הוכחנו כעם, כצבא וכממשלה שיש לנו את מה שאין מספיק למערב כשהוא נלחם באיסלם הברברי - סבלנות, נחישות, אורך רוח ויכולת עמידה ותשלום מחירים לאורך זמן. בלי כל אלה אי אפשר לנצח את האיסלם הרדיקלי שמאיים על שלום העולם החופשי".

לדבריו, "לא נאבד את התכונות הקריטיות הללו גם לא מול אופוזיציית גיבורי מקלדת חסרי אחריות, שעד לפני כמה חודשים ניהלה כאן קמפיין תבוסתני חסר אחריות שקרא לנו להיכנע לדרישות חמאס ולעצור את המלחמה לפני חיסול סינואר ונסראללה וחמינאי, לפני כיבוש רפיח ופירוז מרחבי הביטחון בעזה ובדרום לבנון ולפני המכות הקשות שהנחתנו על איראן והחלישה מאוד את ראש התמנון".

עוד הוסיף כי מדובר ב"אופוזיציה צינית שעכשיו פתאום מנסה לעקוף אותנו מימין ומוכרת אשליות כאילו יש לה איזה פתרון קסם לפתרון כל בעיות הביטחון של ישראל תוך 48 שעות".

בהתייחסו להסכם בין ארצות הברית לאיראן אמר סמוטריץ': "במלחמה יש עליות ומורדות. יש הצלחות ויש רגעים קשים. אי אפשר לברוח מתחושת החמיצות שמאפיינת את כולנו היום. ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, ואסור לנו להשלים עם מציאות שבה המשטר הקיצוני בטהרן ממשיך להתקדם לעבר היעד הזה".

לצד הביקורת, הדגיש את הישגי המערכה נגד איראן: "המערכה הממושכת שניהלנו יחד עם ארצות הברית בהובלה של הנשיא טראמפ נגד איראן הניבה הישגים משמעותיים מאוד. המשטר האיראני נחלש, יכולותיו נפגעו, וההישגים האלה לא ירדו לטמיון".

הוא הוסיף כי "ישראל תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה כדי להפיל את משטר האיתולות האיראני וכדי למנוע ממשטר הטרור הזה להפוך למדינת סף גרעינית".

סמוטריץ' העניק גיבוי לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: "אני שומע לא מעט ביקורת והצעות מבחוץ, אבל צריך לומר את האמת: הלחץ המדיני, הביטחוני והבינלאומי שמופעל בתקופה הזו על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה הוא חסר תקדים. אף לא אחד מהמועמדים לראשות הממשלה בעייני עצמם לא היה עומד בעשירית מהלחץ הזה. תאמינו לי. אני מכיר את כולם היטב. בשעות כאלה נדרשים אחריות לאומית, קור רוח והנהגה. לא פוליטיקה קטנה וקמפיין בחירות".

בהמשך הגדיר את הזירה הצפונית כאתגר המרכזי בתקופה הקרובה: "המבחן המיידי שלנו כעת הוא בלבנון. המטרה היא להפוך את ההישגים הצבאיים המשמעותיים שהשגנו למציאות ביטחונית חדשה ויציבה עבור תושבי הצפון. לא נאפשר בשום אופן חזרה למציאות של 6 באוקטובר בגבול הצפון".

הוא הוסיף: "לכן ישראל חייבת לשמור על נוכחות ארוכת טווח ברצועת הביטחון ועל חופש פעולה ביטחוני מלא מול כל הפרה, כל איום וכל ניסיון התבססות מחדש של חיזבאללה. צה"ל חייב לקבל את כל הגיבוי הנדרש כדי להמשיך להרחיק את האיום ולהבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון לאורך זמן. אנחנו על זה".

בהתייחסו לעבודת הממשלה והכנסת אמר כי "במקביל לכל אלה, אנחנו ממשיכים לעבוד בממשלה וגם כאן בכנסת. בזמן שיש מי שעוסקים בסיסמאות ובכותרות, אנחנו ממשיכים לקדם חקיקה לתיקון מערכת המשפט, לחזק את הכלכלה הישראלית, את ההתיישבות, את הביטחון ואת המשילות. זו האחריות שלנו, וזו גם המחויבות שלנו לציבור. האחריות שלנו היא להמשיך להוביל מדיניות נחושה, לשמור על האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל, ולחזק את ביטחונה ועתידה בכל החזיתות".

בסיום דבריו הציג נתונים כלכליים שקיבל מרשות ניירות ערך: "במסגרת אחריותי לכלכלה, הגיש לי הבוקר יו"ר רשות ניירות ערך את הדו"ח המסכם לשנת 2025. זו הייתה שנה של מלחמה עצימה בכל הזירות, שנה שבה ישראל נדרשה להתמודד עם אתגרים ביטחוניים חסרי תקדים".

לדבריו, "הכלכלה הישראלית הוכיחה שוב את עוצמתה, את החוסן שלה ואת האמון שהשווקים רוחשים לה. מדד ת"א 125 הניב בשנת 2025 תשואה של כ-51%, מחזור המסחר היומי הממוצע במניות הגיע לכ-2.9 מיליארד שקלים, 21 חברות חדשות הנפיקו לראשונה בבורסה וקרנות הנאמנות גייסו נטו כ-73 מיליארד שקלים".

עוד הוסיף כי "המשמעות העמוקה של הנתונים הללו רחבה הרבה יותר משוק ההון. כלכלה חזקה היא תנאי הכרחי לביטחון לאומי חזק. היא מאפשרת לנו לממן את צורכי המלחמה, להמשיך בהתעצמות חסרת התקדים של מערכת הביטחון, להשקיע בתעשיות הביטחוניות, בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות ובחיזוק העצמאות האסטרטגית של מדינת ישראל מול אויביה. מול האיום האיראני והאתגרים הביטחוניים שסביבנו, אנחנו מבינים יותר מתמיד שהחזית הכלכלית והחזית הביטחונית כרוכות זו בזו".

את דבריו חתם באמירה כי "החוסן הכלכלי של ישראל הוא אחד ממקורות הכוח המרכזיים שמאפשרים לנו להילחם, לנצח ולהבטיח בעזרת השם את ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל לדורות".