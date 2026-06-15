מאמר מערכת שפורסם הבוקר (שני) בעיתון 'הארץ' קרא לשחרר את ד"ר חוסאם אבו ספיה, מנהל בית החולים "כאמל עדואן" בצפון רצועת עזה, המוחזק בישראל מאז דצמבר 2024.

המאמר פורסם לאחר שבשבוע שעבר נחשפה במהלך דיון בבית המשפט העליון תמונתו של אבו ספיה, שהופיע באמצעות שיחת וידיאו מרחוק במסגרת עתירה שהגיש נגד המשך מעצרו. התמונה עוררה ביקורת ותגובות ברחבי העולם בנוגע לתנאי החזקתו.

תחת הכותרת "לשחרר את אבו ספיה" נכתב במאמר כי "כמו בעניין כל שאר העצורים מרצועת עזה, בהם 13 רופאים, לא הציגה ישראל שום ראיות נגדו ולא הגישה נגדו כתב אישום". עוד נטען כי הוא מוחזק במעמד של "לוחם בלתי חוקי" וכי מעצרו מוארך מעת לעת על ידי בית המשפט.

בהמשך המאמר נטען כי לאחר הגשת העתירה הועבר אבו ספיה מכלא קציעות לבידוד בכלא נפחא. בעיתון תיארו את פעילותו כרופא במהלך המלחמה וקראו למדינה להגיש כתב אישום אם יש בידיה ראיות נגדו, או לשחררו אם אין כאלה, וכינו את מעצרו "חוסר צדק ועונש קולקטיבי לתושבי הרצועה הזקוקים לשירותיהם".

עם זאת, במאמר לא הוזכרו הטענות המועלות בישראל נגד אבו ספיה. לפי גורמים ישראליים, במהלך הלחימה פעלו במתחם בית החולים גם מחבלים חמושים, ולפי החשד שימש המקום לפעילות של ארגון הטרור חמאס.

עוד נטען בישראל כי אבו ספיה הוצג במשך שנים כרופא ילדים ומנהל בית חולים, אך היה מעורב בפעילות ארגונית במסגרת חמאס והשתתף באירועים רשמיים של הארגון. בישראל פורסמו גם תיעודים שלפיהם אבו ספיה מזוהה עם חמאס. בין היתר תועד במדי הארגון וכי שימש לכאורה בתפקיד בכיר במערך הרפואה הצבאית שלו.

לפי גורמים ישראליים שצוטטו ב'ynet', אבו ספיה מוחזק בישראל להמשך חקירה ומעצר. עוד נטען כי שמו לא נכלל בעבר בעסקאות שחרור עצורים פלסטינים, בין היתר בשל חומרת החשדות המיוחסים לו.

גורמי ביטחון הגדירו את עניינו כמקרה בעל רגישות ביטחונית גבוהה והועלו טענות חמורות בנוגע לזהותו הכפולה לכאורה כרופא וכאיש חמאס.