פעילים חרדים קיצוניים תלו אמש שלטים בכניסה הראשית לירושלים מכיוון כביש 1, בגינות סחרוב, ובהם נכתב: "הכניסה אסורה למשטרה הצבאית ולמשטרת ישראל. זכרו, זהירות מונעת אסון".

שלטים דומים נתלו גם בכניסה למודיעין עילית. השלטים הוצבו על רקע המחאה המתמשכת נגד מעצרי בני ישיבות.

גם באשדוד נתלתה הלילה כרזה חריגה בצומת בני ברית-משה סנה, ועליה נכתב: "הכניסה אסורה למשטרה הצבאית ולמשטרת ישראל", לצד מספר טלפון והכיתוב "אני עריק גאה".

הכרזה עוררה תשומת לב רבה בקרב נהגים ותושבים שעברו במקום.

האירועים מגיעים על רקע הידרדרות מתמשכת ביחסים בין משטרת ישראל לציבור החרדי. יו"ר דגל התורה הורה לנציגי הסיעה ברשויות המקומיות לנתק כל קשר עם המשטרה, ופורום ראשי הרשויות החרדיות הודיע למפכ"ל על הפסקת שיתוף הפעולה.

המשטרה הבהירה מצדה כי המעצרים יימשכו כרגיל - ואכן בלילה האחרון בוצע ניסיון מעצר בכביש 7, שהסתיים בהתכנסות עשרות מפגינים במקום. בשלב זה לא נמסר האם השלטים שנתלו הוסרו על ידי הרשויות.