יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, מתח ביקורת קשה על הפרקליטות וחברי הכנסת מהאופוזיציה בדיון שעסק בבקשה להדיח את ח"כ טלי גוטליב לאחר שהוגש נגדה כתב אישום.

"סודות שב"כ מעניינים את הסבתא שלכם. ביטחון המדינה מעניין את הסבתא שלכם. חיסיון מידע מעניין את הסבתא שלכם. כשאתכם מעניין להדליף דברים, אתם מדליפים אותם. אף אחד לא יחקור אתכם. אף אחד לא יבדוק אתכם. אף אחד לא יקנה את הבלוף שלכם", אמר רוטמן.

הוא הדגיש "צריך לתת חסינות לחברת הכנסת גוטליב ובאותו משפט מה שהיא עשתה הוא אסור וחמור. זו עבירה פלילית - אין שאלה. אבל חסינות נדרשת לעבירה פלילית".

רוטמן שיתף את חברי הוועדה באירוע חמור, שבו פרטי דיון חסוי שקיים עם אנשי שב"כ - אשר סיכומו הועבר למשנים ליועמ"שית, הודלף לתקשורת.

"אסור לגלות דברים על עבודת השב"כ, נכון? זה חוק השב"כ אומר. ב-29 באוקטובר 2023, פחות מחודש לאחר אירועי השבעה באוקטובר, מזמינים אותי נציגי השב"כ לישיבה, יחד עם אנשי משרד המשפטים. אומרים לי, אתה חייב להשאיר את הטלפון בחוץ, הישיבה היא חשאית וסודית. אני מכבד. מתנהל דיון בהצעת חוק שצריכה להיות מוגשת בפני הוועדה.

יוצאים מהישיבה, עובדת משרד המשפטים כותבת מייל בתפוצה קטנה. המייל הזה, ככתבו וכלשונו, כך לפחות נטען בבית המשפט, עבר קומפלט לגיא פלג. העובדת שכתבה את המייל הזה הביעה תרעומת על זה שהמייל דלף. היא אמרה ש-17 שנים היא עובדת במשרד המשפטים ומעולם לא קרה שמייל שלה יצא לתקשורת. כמובן שזה לא תוחקר מעולם", סיכם.