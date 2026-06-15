כחודש לאחר הירצחו של האברך הרב ישי פור ז"ל בבית המדרש של כולל "חזון איש" בבני ברק, בערב חג השבועות, מתפרסמות עדויות מפורטות של חבריו לספסל הלימודים - ומהן עולה תמונה מורכבת של הרקע שקדם לאסון.

לפי פרסומים בביטאון 'קובץ גיליונות' והובאו באתר 'בחדרי חרדים', הרוצח גיא אכטלינגר נהג להתגרות בפור שוב ושוב בסוגיות הנוגעות לכבוד חכמי ישראל.

בפעם האחרונה, ימים ספורים לפני הרצח, הביע אכטלינגר זלזול כלפי הרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו, פילוסוף ומקובל מהמאה ה-18 שחיבר את ספר "מסילת ישרים" - בעוד פור עיין בו.

פור מחה בחריפות. חבריו הזהירו אותו כי מדובר בדמות לא יציבה ומסוכנת, אך הוא סירב לשתוק.

בין כתביו שנמצאו לאחר מותו התגלה מכתב שלא הגיע לייעודו: פור כתב אותו ובו קרא לחבריו ללומדים להתחזק בלימוד אותו ספר כמחאה רוחנית על הביזוי שנשמע בין כותלי בית המדרש. הוא לא הספיק לתלות אותו.

ביום הרצח, ד' בסיון, ישב פור ליד הסטנדר שלו כשספר נ"ך פתוח לפניו ובנו לצידו. אכטלינגר התנפל עליו ורצח אותו.

עדויות חבריו מציירות דמות של אדם סגפן. הוא לא נשא טלפון נייד, נמנע משיחות שאינן עניין של לימוד, והלך ברחובות בני ברק כשקוע במחשבות עד שלא הבחין בעוברים שברכו אותו.

בלילות שבהם הגיעו לומדים צעירים ולא נותר לו מקום, עבר לישון על ספסל עץ בעזרת הנשים של בית המדרש.

מאז פרוץ המלחמה בשמחת תורה תשפ"ד, לא ישן פור על מיטתו - לדברי חבריו, כאות הזדהות עם הנופלים והשבויים.

פור הותיר אחריו את אשתו ובנו. לאחר הרצח קיבלו חברי הכולל על עצמם לסיים את הש"ס כולו לזכרו, ולהתחזק בלימוד ספר "מסילת ישרים" - הספר שעל כבוד מחברו יצא פור להגן ברגעיו האחרונים.