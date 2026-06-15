מופע הבכורה של ההרכב הנשי "דייאנה ומיתרי הנשמה" התקיים בשבוע שעבר בבית היוצר בנמל תל אביב.

המופע, "טובה מעצם היותך", שילב בין מוזיקה, עולמות התוכן של הרוח והנפש וקטעי הנחיה שנועדו ליצור חוויית השתתפות פעילה עבור הקהל.

ההרכב פועל בהובלתה של דייאנה קליין, פסיכולוגית, זמרת ויוצרת, שפיתחה את המופע מתוך שילוב בין תחומי הטיפול והמוזיקה. לדברי היוצרים, מטרת המופע היא ליצור מרחב המאפשר התבוננות פנימית וחיבור אישי באמצעות שירה, נגינה ותוכן.

על הבמה הופיעו לצד קליין המוזיקאיות סוזן אקלוב, רבקה ארקי-אמר, פנינה וינטרוב, מיכל וילמרסדורף, יהל כיאט, טל מיכאלי, עדן עטרי ואילה עמר. ההרכב שילב כלי נגינה מגוונים ובהם נבל, כינור, חליל צד, פסנתר, גיטרה וכלי הקשה.

לדברי המשתתפות, במהלך הערב נרשמה מעורבות רבה של הקהל, שכללה שירה משותפת ורגעי השתתפות נוספים. היוצרות ציינו כי המופע מבקש לתת מענה לביקוש גובר לתכנים המשלבים מוזיקה, משמעות וחוויה אישית.

אחת המשתתפות סיפרה כי "ריחפתי בעולמות עליונים. איזה חיבור לנשמה". משתתפת נוספת תיארה את הערב כ"אחת ההופעות המרגשות שחוויתי בחיי" וציינה את החיבור בין המוזיקה לתוכן.

המופע "טובה מעצם היותך" הוא הראשון שמעלה ההרכב בפני קהל רחב, ובקרב היוצרות מקווים כי יהווה בסיס להמשך פעילות והופעות נוספות ברחבי הארץ. לדבריהן, החזון הוא ליצור באמצעות המוזיקה מרחבים של השראה, אמונה וחיבור אישי עבור נשים וקהל רחב.