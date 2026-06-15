גורמים בכירים במפלגת דגל התורה התכנסו אמש במטרה לתכנן מהלך מחאה יוצא דופן ורחב היקף נגד הגיוס לצה"ל, אשר בו צפויים לקחת חלק עשרות אלפי מפגינים מהמגזר החרדי - כך דווח בכאן חדשות.

המתווה המתוכנן כולל התארגנות של שיירות רכבים שינועו בכבישי המדינה לעבר הכלא הצבאי, כשהן מצוידות במערכות הגברה ובדגלים, מתוך כוונה ליצור האטה מתוכננת של זרם התנועה בצירי התנועה המרכזיים ולהביע מחאה על כליאתם של עריקים חרדים.

במהלך האסטרטגי הנוכחי שותפים גורמים מובילים מכל המפלגות החרדיות והזרמים השונים, כאשר המנהיגים הליטאים כבר העניקו את אישורם הרשמי לביצוע התוכנית. הפעילות צפויה לצאת אל הפועל בימים הקרובים, כאשר יום רביעי מסתמן כעת כמועד המועדף על המארגנים ליישום המהלך.

מוקדם יותר היום, התפתחו מהומות בצומת גילת הסמוך לאופקים, שם הפגינו מאות חרדים וחסמו את ציר התנועה הראשי. ההפגנה התעוררה בעקבות מעצרו של עריק על ידי כוחות המשטרה הצבאית, ובמהלכה נרשמו עימוטים כאשר חלק מהנוכחים במקום מנעו באופן אקטיבי את מעברם של כלי רכב בכביש.

במקביל לאירועים אלו, במהלך הלילה האחרון נתלו שלטים בכניסות לכלל הערים החרדיות, וביניהן גם באשדוד ובירושלים. השלטים שהוצבו פנו ישירות לאנשי המשטרה הצבאית וקראו להם להימנע מלהיכנס לתחומי הערים הללו ומלבצע בהן מעצרים. השלט שהוצב בכניסה לבירה הוסר במהלך שעות הבוקר.