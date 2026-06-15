שלושה תינוקות אושפזו במהלך החודש האחרון בבית החולים הדסה עין כרם, לאחר שבבדיקות הדם שלהם התגלו עקבות של בנזודיאזפינים.

מדובר בחומרי הרגעה והרדמה המשולבים בתרופות נוגדות חרדה המיועדות למבוגרים, דוגמת וליום וקלונקס. הילדים הגיעו למוסד הרפואי כשהם סובלים מחולשה וממצב אפתי, טופלו תחת השגחה ושוחררו לבתיהם.

החשד הנחקר מתמקד בכך שהפעוטות אכלו מחיות מזון שונות מתוצרת חברת "פרינוק". על פי המידע, המחיות המדוברות נקנו כמוצרים בודדים, ולא כחלק ממארז, בסניפים של רשת המרכולים "זול ובגדול" ברחבי ירושלים.

המשטרה ומשרד הבריאות פתחו בחקירת הנושא. בשלב הנוכחי של הבדיקה לא נקבע באופן ודאי כי קיים קשר ישיר בין מחיות המזון לבין הפגיעה בפעוטות, ונכון לעכשיו לא דווח על מקרים נוספים בעלי מאפיינים דומים.

ממשרד הבריאות נמסר "בשלב זה, על אף שטרם הוכח הקשר לשימוש למוצר, משרד הבריאות מבקש מהורים שהאכילו את ילדיהם במוצר לשים לב אם חל שינוי בהתנהגות הילדים, שעלול להתבטא בישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל, לפנות לרופא הילדים וכן לפנות למוקד משרד הבריאות תוך עדכונם על הקשר למוצר".

במשרד ציינו כי "בעת רכישת וצריכת מוצרי מזון, מומלץ לוודא כי המוצר סגור ותקין, מסומן כנדרש, נשמר בתנאים מתאימים, ובעל מראה, צבע וריח אופייניים למוצר. משרד הבריאות נמצא בקשר עם גורמי האכיפה וימשיך לעדכן את הציבור ככל שיידרש".