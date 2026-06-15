מדד המחירים לצרכן רשם ירידה של 0.3% במהלך חודש מאי. במהלך 12 החודשים האחרונים רשם המדד עלייה מצטברת של 1.9%.

בחלוקה לפי סעיפי הצריכה השונים, בחודש מאי נרשמו ירידות מחירים בולטות בסעיף פירות טריים שירד ב-4.9%, בסעיף התחבורה שנחלש ב-2.7%, ובסעיף ריהוט וציוד לבית שרשם ירידה קלה של 0.1%. מן העבר השני, עליות מחירים בולטות זוהו בסעיפי פירות טריים שעלו ב-6.7%, הלבשה שרשם עלייה של 1.9%, תרבות ובידור עם התייקרות של 1.1%, וסעיף הדיור שרשם עלייה חודשית של 0.6%.

בסעיף הדיור, נתונים מפורטים על שכר דירה לפי קבוצות שוכרים מגלים פערים משמעותיים: עבור השוכרים אשר חידשו חוזה בתקופה זו נרשמה עלייה של 2.5%, בעוד שעבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) זינק המחיר ב-6.8%. שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה.

זאת מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.

בשוק הנדל"ן, נתוני השינוי במחירי שוק הדירות, מראים על המשך מגמת ירידה במחירים. מהשוואת מחירי העסקאות עולה כי מדד מחירי הדירות הכללי ירד ב-0.3%, בעוד מדד מחירי הדירות החדשות רשם ירידה חפיפה של 0.1%. בירושלים ירדו המחירים בשני אחוזים, בחיפה ב-1.9%, בדרום ב-0.9%, ובתל אביב ב-0.7%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי ירד ב-1.3%. בפילוח לפי מחוזות ברמה השנתית, נרשמו ירידות מחירים במחוזות הבאים: מרכז (3.1%), תל-אביב (1.9%), חיפה (1.1%) ודרום (1.1%). לעומת זאת, עליות מחירים שנתיות נרשמו במחוזות: צפון (2.5%) וירושלים (1.7%).