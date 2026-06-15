יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף הודיע היום כי סיעתו תדרוש ביום רביעי את הבאת חוק פיזור הכנסת להצבעה.

"מאסנו בטריקים והשטיקים שנועדו לייצר כותרות וספינים ותו לא", אמר. "מה שלא עשתה הממשלה ב-4 שנים היא בוודאי לא תעשה כעת. התפקחנו מזמן ואין לנו אמון".

עוד הוסיף: כפי שגדולי ישראל הורו לנו, נעמוד על הדרישה להביא כבר ביום רביעי את חוק פיזור הכנסת".

מוקדם יותר היום הודיעו ש"ס ויהדות התורה יחד ליו"ר הקואליציה כי לא יתמכו בחקיקה קואליציונית במליאה, בשל אי-העלאת חוק המעונות לסדר היום.

"הודענו כעת ליו"ר הקואליציה כי בשל אי-העלאת חוק המעונות לסדר היום, לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת", נמסר בהודעה המשותפת. בעקבות כך הסירה הקואליציה את הצעות החוק שהיו אמורות לעלות להצבעה.

חוק המעונות נועד לעקוף את השלכות פסיקת בג"ץ שהובילה להקפאת סבסוד מעונות היום עבור משפחות אברכים. לאחר הפסיקה נקבע כי המדינה אינה יכולה להמשיך לסבסד מקום מעון לילדי אברכים שמעמדם כלומדי ישיבה הוא הסיבה לאי-גיוסם.

ח"כ ישראל אייכלר הגיש לפני כשנה וחצי הצעת חוק שלפיה הזכאות לסבסוד תיקבע לפי מצבה של האם בלבד - מהלך שמטרתו המעשית לנתק את הזכאות ממעמדו הצבאי של האב ולאפשר המשך קבלת הסיוע, שיכול להגיע לאלפי שקלים בחודש לכל ילד.