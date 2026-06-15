ראש ממשלה סלובניה נפגש עם יוסי דגן דוברות מועצת שומרון

ראש ממשלה סלובניה הנכנס, יאנז יאנשה, הזמין לפגישה רשמית את ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

המפגש התקיים לאחר שורת החלטות דרמטיות שקיבלה הממשלה החדשה בסלובניה, ובהן ביטול החרם על יבוא סחורות מיהודה ושומרון וביטול אמברגו הנשק על ישראל.

ראש המועצה ויאנשה מקיימים קשר רציף בשנים האחרונות, ולאחר הבחירות האחרונות בסלובניה נפגשו השניים בלובליאנה עוד בטרם הרכבת הממשלה החדשה וכן קיימו פגישות וסיורים בשומרון ובבירה הסלובנית.

סלובניה נחשבה עד לפני כחודש לאחת המדינות העוינות ביותר לישראל לצד ספרד ואירלנד. בחודש מאי לפני שנה הכירה ממשלת סלובניה רשמית במדינה פלסטינית ובקיץ אסרה באופן חסר תקדים על ייבוא מיישובים יהודיים ביהודה ושומרון ועל סחר נשק עם ישראל.

בפגישה הודה דגן לראש הממשלה ואמר: "עליך לדעת שכל עם ישראל מעריך אותך, ובעיקר החלוצים הבונים את יהודה ושומרון. אנחנו עומדים יחד, אנחנו מרגישים את הלב שלך ואנחנו חולקים את אותם הערכים, יש לנו אותה משימה, ואנחנו יחד כדי להגשים אותה. ברכות מכל האנשים ביהודה ושומרון, מכל האנשים בישראל, אנחנו מקווים להצלחתך, ואנחנו נעשה זאת יחד".

ראש ממשלת סלובניה השיב "שאלוהים יברך את תושבי יהודה ושומרון. מי ייתן ותאריך ימים החברות בין ישראל לסלובניה".