גורם אמריקני בכיר אמר אחר הצהריים (שני) כי נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה מהווה תנאי להסכם אפשרי, והדגיש כי במקרה של מתקפה מצד חיזבאללה - לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית.

בכיר נןסף אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טראמפ, סגנו ג'יי די ואנס ויו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף חתמו על מזכר ההבנות בין המדינות.

עוד אמר הבכיר כי פרטי ההסכם יפורסמו תוך 24 עד 48 שעות והוא יכלול פתיחה מיידית של מצר הורמוז והסרת המצור האמריקני עליו.

ארה"ב מזהירה את איראן כי אם לא יגיעו לעסקה על תוכנית הגרעין במהירות "יש לנשיא טראמפ הרבה כלים בארגז שבהם הוא יוכל להשתמש".

נכון לעכשיו ארה"ב לא מפחיתה כוחות במזרח התיכון עד להשגת הסכם על תכנית הגרעין: "אם תהיה התקדמות ביישום ההסכם, נוכל להתחיל לעשות זאת".

"נדע בשבועיים שלושה הקרובים אם ההבנות שלנו עם איראן יכולות להפוך להסכם", אמר הבכיר.