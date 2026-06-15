ילד כבן ארבע נפצע הערב (שני) באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בכביש 3515 סמוך לכניסה לכרמי צור.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בילד פעולות החייאה ממושכות בסיומן נאלצו לקבוע את מותו.

המשטרה שהוזעקה למקום פתחה בחקירת נסיבות התאונה.

חובשת בכירה במד"א אביטל אפל, סיפרה: "ראינו את הילד שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מאוטובוס.

הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם וביצענו פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".