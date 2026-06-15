ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח מכתב תנחומים למשפחת יערי לאחר נפילתו של סמל אהד ז"ל בלבנון.

"אני מבקש להביע כאב עמוק על נפילת אהובכם, סמל אהד יערי ז"ל, במערכה מול אויבי ישראל בלבנון כחלק ממלחמת התקומה. העם כולו שותף לתחושת האובדן הנורא, ועומד לצידכם מתוך ערבות הדדית שהיא יסוד קיומנו הלאומי", פתח נתניהו.

הוא הוסיף "אהד שרת כלוחם בחטיבת גבעתי. הוא יצא לקרב בדרום לבנון כדי להבטיח את ביטחונם ושלומם של תושבי ישראל. התבוננתי בתמונתו של אהד מלא האור, כשהוא במדי צה"ל, שמעתי על החינוך שקיבל בביתכם לאהבת העם והמדינה, על התורה שספג בישיבת 'מעלות', על תודעת השליחות שכיוונה את דרכו בחייו שנגדעו בטרם עת.

דמותו של אהד מיזגה נחישות וכוח רצון, אמונה בצדקת הדרך ושאיפה למצוינות, טוב לב, נתינה לאחרים וענווה כובשת. אצילות הנפש שלו ינקה מאצילות הנפש שלכם. כולנו התרשמנו מכך בימים האחרונים", דברי נתניהו.

הוא סיכם במסר אישי למשפחה. "דוד ונעמה, משה, אמתי ודביר היקרים, זכרו של אהד הנפלא, מטובי בניה של העיר רחובות יישמר בקרבנו לעד".